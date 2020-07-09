İspanyol Cupra, 2021’de Türkiye’de de satışa sunulacak

Volkswagen'in bünyesindeki İspanyol otomotiv üreticisi Seat'ın performanslı modellerine verdiği Cupra ismini bağımız marka haline getirmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Bu süre zarfında önce Ateca ve Leon modellerinin performanslı versiyonlarını Cupra markası ve logosuyla satışa sunan yeni İspanyol markanın, Seat'tan tamamen bağımsız olarak geliştirdiği ve tüm homologasyonları bile ayrı olan ilk modeli ise performanslı SUV modeli Formentor oldu. 310 beygir gücünde 2 litre TSI ve 150 beygir gücünde 1.4 litre TSI hibrit motora sahip yeni model bu yılın son çeyreğinde Avrupa'da satışa sunulacak.

Cupra'nın Seat'tan bağımsız ikinci modeli ise dün tanıtılan ilk elektrikli modeli el-Born oldu. 500 kilometreye kadar menzil sunan elektrikli ilk Cupra ise 2021 yılında satışa sunulacak.

2 YILDA 40 BİN SATTI

Seat'tan bağımsız İspanyol markası Cupra'nın 2 yıl içinde Ateca ve Leon modelleriyle 40 binden fazla satış yaparken, yeni SUV modeli Formentor'a ise şimdiden 20 bin adetlik siqariş geldi. Bu arada Cupra, Formentor modeliyle dünyaca ünlü futbol kulübü Barcelona'nın da ilk resmi otomobil sponsoru oldu.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Peki kısa sürede önemli aşama kaydeden Cupra markası, Türkiye'de de satışa sunulacak mı, Seat'tan bağımsız mı olacak?

Bu soruları sorduğum Doğuş Otomotiv-Seat Türkiye Genel Müdürü Anıl Gürsoy, net bir şekilde Cupra markasının Türkiye'ye geleceğini belirterek, “Seat'ın gelecek stratejisinde çok önemli bir yer alıyor, biz de buna paralel çalışmaları Türkiye pazarı koşullarına uyacak şekilde yapmaya çalışacağız” dedi. İleride bazı modellerin sadece Cupra olarak üretileceğini hatırlatan Gürsoy, Türkiye'de Cupra ile ilgili çalışmaların 2021'de başlayacağını ve şu an iş planı üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Satış noktaları konusunda da bilgi veren Anıl Gürsoy, “İlk başta Seat showroomları içinde corner olarak planlıyoruz. Daha sonra yarı yarıya bir alanda satış yapıp son olarak da tek başına ayrı showroomlar olarak düşünüyoruz. Tabi bu biraz zaman ve piyasa koşullarına bağlı olacak” açıklamasını yaptı.