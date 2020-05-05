Japon otomotiv devi Avrupa pazarından çekiliyor mu?

2020 yılının ilk günlerinde marka CEO’su Makoto Uchida, Nissan bayi ve ortaklarıyla görüşerek şirketin canlanması için hızlanın mesajı vermişti. Bu ayın sonuna doğru ise marka, sert bir maliyet düşürme planı açıklayacak.

Reuters’ın firma içinden olduğunu iddia ettiği kaynağına göre Japon firma sert maliyet düşürme stratejisi doğrultusunda Avrupa gibi pazarlardan çıkış yaparak Amerika, Çin ve Japonya pazarlarına yoğunlaşacak! Operasyonel performans planı 28 Mayıs tarihinde yayınlanacak. Bu durumun ötesinde firmanın eski CEO’su Carlos Ghosn’un agresif genişleme politikası da çözüme kavuşacak. Bu yeni strateji markanın özellikle ABD gibi pazarlarda ucuz ve indirimli olmasına liderlik edecek.

Kaynağa göre yeni 3 yıllık planın hedefi, marka bayileri arasındaki bağlantıları ve ürün gamını yenilemek. Nissan bu sayede tekrar kârlı bir şirket olarak para kazanacak. Planın uygulanması hedeflenen lokasyonlar ise Amerika, Çin ve Japonya olarak öne çıkıyor. Markanın Amerika’daki ürün gamı 3.5 ile 5 yaşında bulunan modellerden oluşuyor. Özellikle bu stratejinin ilk adımının model yeniliği olması bekleniyor, en azından Amerika pazarı için.

Nissan’ın Amerika, Japonya ve Çin pazarına odaklanması diğer pazarlardan tamamen geri çekilmesi anlamına gelmiyor. Özellikle Avrupa’da başarılı olan Qashqai ve Juke modelleri markanın varlığını koruyacak. Asya’da ise Nissan Tayland ve Filipinler’deki satış adetlerini arttırmaya devam ediyor.

Eğer Reuters’ın kaynağının verdiği bu bilgi marka tarafından da onaylanırsa Nissan, temmuz ayına doğru 14 fabrikasını kapatma kararını açıklayacak. Bu durum markanın küresel üretimini 7 milyondan 5.5 milyon adete düşürecek. Bu yeniden yapılandırma planıyla birlikte marka, ortaklık içinde olduğu Renault ve Mitsubishi ile daha az çakışarak daha fazla ortaklık yapmış olacak.