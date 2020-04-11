Japonya’dan trafik güvenliği için farklı bir adım!

Japonya trafikteki güvenliği artırmak için yeni bir özelliği zorun kılıyor. DrivingVisionNews haberine göre 1 Nisan 2020’den itibaren yeni tanıtılan binek araçların tümü otomatik yanan far teknolojisine sahip olmak zorunda. Ayrıca 2021 yılı ekim ayından itibaren mevcut modellerde bu teknoloji olmadan satılması imkansız olacak.

Bu yeni özellik sayesinde sürücülerin geceleri araçlarının farklarını kapatması engellenmiş olacak. Japonya’da yaygın olan bir davranış biçimi var, gece saatlerinde kırmızı ışıkta beklerken trafikteki diğer araçların sürücülerini rahatsız etmemek için farlar kapatılır. Bu davranışta bulunan bazı sürücüler yeşil ışıkla harekete geçtiklerinde farlarını tekrar açmayı unuttukları için yetkililer bu tarz bir önlem almayı tercih etmişler.

Bu yeni uygulamaya göre ortam yani gün içindeki ışık şiddeti 1000 lux aydınlatma derecesinin altına düştüğü anda farlar yanmaya başlayacak. Farların tekrar sönmesi için ise 7000 lux seviyesinde ışığa ihtiyaç duyulacak.

Japon Otomobil Federasyonu araştırmasına göre Ağustos 2014 tarihinden itibaren ülkede olan otomobillerin yüzde 30’uunda otomatik yanan far donanımı mevcut.