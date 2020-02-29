Karsan’dan Bursa’ya 28 adet Jest…

Bursa'da yer alan fabrikasında Karsan, filolarını yenileyen şehirler tarafından tercih ediliyor. Karsan son olarak, Gemlik ilçesinin toplu taşıma araçlarının yenilenmesi kapsamında Bursa Güzel Gemlik Kooperatifi'ne 28 adet Jest+ teslimatı gerçekleştirdi. Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen teslimat etkinliğinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, kooperatif yönetimi ile Karsan Satış Müdürü Adem Ali Metin, Karsan Bölge Satış Yöneticileri Celal Yalnız ve Coşkun Tokan, Karsan bayii temsilcisi Mahmut Koçaslan ile birlikte katılım gösterdi.