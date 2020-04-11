Lexus’tan satış rekoru

İlk defa 1998 yılında yollara çıkan RX modeli Lexus açısından premium SUV modeli olarak önemli bir yere sahip. Şu anda segmentinin lideri olarak belirtilen otomobil 250 bini aşan lüks hibrit SUV satışlarında da önemli bir konumda.

Markanın bugüne kadar Avrupa’da sattığı 250 bin adet hibrit motorlu SUV araçlarının 127 bin 203 adedi RX modelinden oluşuyor. Lexus bu özel SUV modelinin ürün gamını, yedi koltuklu versiyon olan RX L ile de genişletti ve daha fazla müşteri kitlesine hitap etmeye başladı.

2014 yılında tanıtılan bir diğer SUV modeli olan NX ise, Avrupa'da hibrit SUV satışlarında 101 bin adetle dikkat çekerken, markanın yeni crossover modeli UX ise kısa zamanda 22 bini aşan satış rakamlar kaydetti.