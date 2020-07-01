Milyonları ilgilendiriyor! Tarihinin en büyük…

Geely tarafından 2010 yılında satın alınan Volvo’nun o dönemden bugüne ilerleyişi oldukça belirgin bir seviyeye geldi. Marka ürettiği SUV modelleri, elektrikli araçları ve güvenlik teknolojileriyle adından oldukça söz ettiriyor.

Marka son günlerde tarihinin en büyük geri çağırma operasyonuyla da adından söz ettireceğe benziyor. Marka, 2006 ve 2019 yılları arasında üretilen 2.2 milyon adet V60, V70 ve XC60 modellerinin ön emniyet kemerlerine takılan kablolarla ilgili bir problem yüzünden araçlarını geri çağırıyor.

Geri çağrılan otomobillerin tamir masrafı marka tarafından karşılanıyor. Geri çağırmaya konu olan arızadan dolayı kayda geçmiş bir yaralanmanın olmadığını belirten marka, her ihtimale karşı böyle bir adım atıldığını belirtti.

Volvo sözcüsü markanın geri çağırma operasyonunun maliyeti açısından açıklama yapmayacağını belirterek, “Sorun, ön emniyet kemerlerine bağlanmış çelik bir kabloyla ilgilidir. Kablo nadir gelişen bazı durumlarda kullanıma göre yıpranmadan kaynaklı sorun çıkartabiliyor. Bu durumda emniyet kemeri bağlama ve sıkı durma işlevinin azalmasına neden olabiliyor.” dedi.