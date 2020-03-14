Opel’den bahar kampanyası

Opel'in efsane modeli altıncı nesil Corsa; vade ve tutar fark etmeksizin %0,99'luk kredi seçenekleri ile birlikte satın alınabiliyor. Dört farklı donanım seviyesine sahip yeni Opel Corsa, sekiz vitesli otomatik şanzıman, IntelliLux LED Matrix farlar, modern sürüş destek sistemleri ve tamamen yenilenmiş olan tasarımı ile büyük ilgi görerek piyasaya hızlı bir giriş yaptı.

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Yenilenen motor ve şanzıman seçenekleri ile Astra HB modeli de lansmana özel kampanyalarla Astra tutkunlarına göz kırpıyor. Segmentinde iddialı dizel otomatik motor şanzıman kombinasyonuna 120.000TL'ye, 20 ay boyunca, %0,49 faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün.

Finansman kampanyası tercih edilmediğinde ise lansman dönemi boyunca 158.400TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar sunuluyor.

Alman otomobil üreticisi; amiral gemisi Insignia'yı, Mart ayında, 120.000TL'ye, 20 ay, %0,49 faiz seçeneği ile satışa sunuyor. IntelliLux LED® Matrix Farları ile üstün aydınlatma özelliğine sahip Insignia Excellence modeline ise 249.900TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Combo modeli, Mart ayına özel 124.900TL'lik başlangıç fiyatı ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Opel Combo 6.700TL'ye varan indirimler ile de segmentteki iddiasını sürdürüyor. Buna ek olarak Opel Combo için 90.000TL, 20 Ay, %0,49 faiz oranlı kredi seçeneği ve PSA Finans ayrıcalığıyla araç tutarının %100’üne kadar kredi olanağı da mevcut.

Opel'in SUV modellerinden Crossland X ise 159.900TL'den başlayan fiyatlar ve 90.000TL'ye, 20 ay boyunca, %0,49 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor. Opel, Grandland X SUV modelinde ise 194.900TL'den başlayan fiyatlar ve 90.000TL, 20 ay, %0,49 faizli kredi seçeneği ile iddialı bir finansman sunuyor.