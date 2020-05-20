OSD Başkanı Yenigün, otomotivde maliyeti çok yüksek üretim yapıldığın söyledi

Nisan sonunda yaptığı açıklamada otomotiv fabrikalarında üretime yeniden başlamanın faturasının ağır olacağını belirterek maliyet artışlarına dikkat çeken Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, geçen süre içinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

27 Nisan'da üretime başlamanın çok sıkıntılı, çok zor ve çok maliyetli olacağını belirten Yenigün, “Yeni normalde üretim uzun süre katlanılacak bir durum değil çünkü sosyal mesafe kuralları nedeniyle aynı çalışan sayısıyla çok daha az araç üretmek durumundasınız” açıklamasını yapmıştı. Bugün yaptığı açıklamada ise sıkıntının büyük olduğunu kaydetti.

YASAKLAR ENGEL DEĞİL

Üst üste 2 hafta 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin zaten kademeli olarak başlayan üretimi etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soruma, “Geçtiğimiz 4 günün iki günü 19 Mayıs bayramı ve Pazar günüydü. Yani sadece 2 gün kayıp. Bu hafta sonu ise zaten bayram tatili, dolayısıyla o şekilde planlıydı. Yani bu duruşlar bize çok engel değil” cevabını veren Yenigün şunları söyledi:

MALİYETİ YÜKSEK ÜRETİM

“Ancak sana daha önce söylediğim gibi sosyal mesafe, ilave koruyucu ekipman ve malzeme vs. nedenli maliyeti çok yüksek üretimler yapıyoruz. Neticede 100'lük kapasiteden ortalamada 60-70 çıktı alıyoruz. Üzerine de bu ilave maliyetler nedeniyle toplam maliyetler çok yükseliyor. Sıkıntı büyük.”