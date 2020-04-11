Otomobil markaları corona virüsü olursa

PORSCHE

Alman spor otomobil üreticisi markanın son günlerde otomotiv sektörünün gündemi olan tam elektrikli modeli Taycan, markanın geleneksel tasarım dilinden izler taşıyor. Tasarımcı virüsü tasarlarken de markanın yumuşak tasarım detaylarını kullanmış ve ortaya çıkan görüntü aşağıdaki gibi…

LAMBORGHINI

İtalyan spor otomobil üreticisi Lamborghini kesin detaylarla öne çıkan bir tasarım diline sahip. Huracan’dan Avenatador’a, Aventador’dan markanın ilk SUV modeli olan URUS’a kadar bu detayları araçların üzerinde görmemiz mümkün. İşte Lamborghini’nin corona virüs olmuş hâli…

FIAT

İtalyan marka tasarımıyla her zaman adından söz ettirmiştir ve Fiat’ın corona virüsüne vereceği tasarım ikonik modeli olan 500’den izler taşıyacaktır diye düşünmüş tasarımcı…

JEEP

Dünyanın en önemli SUV üreticilerinden olan Jeep, virüsten dolayı diğer markalar gibi pek iyi günler geçirmiyor. Peki corona virüsü Jeep modellerine benzeseydi nasıl olurdu?

POLESTAR

Volvo markasının resmi olarak performanslı araçlarını üreten Polestar artık kendini ispat etmiş durumda. Özellikle 1 ve 2 diye adlandırılan modelleri hem şık hem performanslı hem de çevreci olarak öne çıkıyor. İşte Polestar tasarımında corona virüsü…