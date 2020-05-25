Otomotiv üreticilerinden devlete çağrı

Ülkenin otomotiv üretimi konusunda merkezi olan Puebla sınırlarında Volkswagen ve Audi modellerinin üretildiği bir tesis de bulunuyor. Retuers’ın haberine göre Puebla’da corona virüsü sebebiyle tekrar üretime başlama onayı henüz verilmedi. Ancak ülkenin diğer eyaletlerinde olan otomotiv üreticilerinin açılmasına izin verildiği belirtiliyor.

Meksika’da corona virüsü salgını sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 7 bin 394. Otomotiv endüstrisinin ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasına katkısı yüzde 3.8 olarak belirtiliyor. Ülkede üretim yapan beş sanayi grubu, Puebla Valisi Miguel Barbosa’ya bir mektup yazarak endüstrinini ülke ekonomisi üzerindeki öneminden bahsetti.

Mektupta, “Bize tekrar üretime başlamak için izin verin biz de dezenfeksiyon ve planlama işlerimizi bir an önce yapalım ve üretime tekrar başlayalım.” denildi. Buna ek olarak mektuba konu olan sanayi kuruluşlarının salgının yayılmasını engellemek için en katı önlemleri de alacakları belirtildi.

Bu detaylara ek olarak General Motors’un Coahuila’nın kuzeyinde yer alan Ramos Arizpe ve Guanajuato’nun merkezi Silao’daki tesislerinde üretime kademeli olarak başladı. Ayrıca Amerikan otomobil yedek parça üreticisi Lear Corp’da üretime tekrar başlamak için hazırlıklarını tamamlamış.