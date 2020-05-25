Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Otomotiv üreticilerinden devlete çağrı

Meksika otomobil sanayisi grupları, ülkenin otomotiv merkezi olan Puebla'da corona virüsü salgını sebebiyle ara verilen faaliyetlere tekrar başlamak için devlete çağrıda bulundu.

09:31 -
Haberler Otomotiv
Otomotiv üreticilerinden devlete çağrı

Ülkenin otomotiv üretimi konusunda merkezi olan Puebla sınırlarında Volkswagen ve Audi modellerinin üretildiği bir tesis de bulunuyor. Retuers’ın haberine göre Puebla’da corona virüsü sebebiyle tekrar üretime başlama onayı henüz verilmedi. Ancak ülkenin diğer eyaletlerinde olan otomotiv üreticilerinin açılmasına izin verildiği belirtiliyor.

Meksika’da corona virüsü salgını sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 7 bin 394. Otomotiv endüstrisinin ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasına katkısı yüzde 3.8 olarak belirtiliyor. Ülkede üretim yapan beş sanayi grubu, Puebla Valisi Miguel Barbosa’ya bir mektup yazarak endüstrinini ülke ekonomisi üzerindeki öneminden bahsetti.

Volkswagen Puebla fabrikası

Mektupta, “Bize tekrar üretime başlamak için izin verin biz de dezenfeksiyon ve planlama işlerimizi bir an önce yapalım ve üretime tekrar başlayalım.” denildi. Buna ek olarak mektuba konu olan sanayi kuruluşlarının salgının yayılmasını engellemek için en katı önlemleri de alacakları belirtildi.

Bu detaylara ek olarak General Motors’un Coahuila’nın kuzeyinde yer alan Ramos Arizpe ve Guanajuato’nun merkezi Silao’daki tesislerinde üretime kademeli olarak başladı. Ayrıca Amerikan otomobil yedek parça üreticisi Lear Corp’da üretime tekrar başlamak için hazırlıklarını tamamlamış.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more