Seat geleceği için dev yatırım yapacak

İspanyol marka Seat, 2020-2025 yılları arasında 5 milyar euroluk bir yatırım yapacağını açıkladı. Yatırım bilhassa modellerin elektrikli hale getirilmesine yönelik olarak Seat’ın Teknik Merkezi’nde uygulanacak yeni otomobil geliştirme AR-GE projelerine ve fabrikalarındaki ekipman ve tesislere tahsis edilecek. Seat, bu yatırımla yeni modeller geliştirmek, istihdam sağlamak ve şirketin geleceğini güçlendirmeye yönelik hazırlıklar yapıyor.

Seat Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Isensee konuyla ilgili şu hususları vurguladı: “Bu yatırım planı daha güçlü, daha yenilikçi ve daha sürdürülebilir bir şirkete dönüşebilmemiz için geleceğe kararlılık ve iyimserlikle bakabilmemizi sağlayacak. Martorell’in elektrikli otomobil pazarının büyüyeceği 2025 yılından itibaren elektrikli otomobiller üretecek hale gelmesini istiyoruz.”

BİR ŞİRKET İKİ MARKA

Yakın zaman önce açılan CASA Seat’ta şirketin gelecek stratejisinin açıklanması amacıyla düzenlenen basın toplantısında, Seat Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve CUPRA CEO’su Wayne Griffiths şu hususları vurguladı: “Seat ve CUPRA şirketin gelişimi için büyük önem arz ediyor. Her birinin belirgin bir rolü, kendine has karakteri ve özellikleri bulunuyor ve farklı müşteri profillerine hitap ediyor. Bu nedenle, söz konusu markalar birbirlerini tamamlıyor ve birbirlerinin yerine geçmiyor.” dedi.

Carsten Isensee’ye göre, “Seat, iyi tanımlanmış iki markaya (Seat ve CUPRA) sahip bir şirket konumunda bulunuyor ve gelecekte bu durum daha da perçinlenecek. Seat ve CUPRA aynı madalyonun iki yüzü şeklinde ifade edilebilir. Seat, CUPRA’ya üretim, AR-GE ve insan kaynakları açısından büyüme için gereken hacmi sağlarken, CUPRA Seat’ın ağırlık merkezini daha yüksek bir konumlandırmayla daha duygu dolu otomobillere doğru kaydırmasına olanak tanıyor.”

“Yılın ikinci yarısı için ılımlı iyimserlik”

Seat Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Isensee COVID-19’un damgasını vurduğu yılın ilk altı aylık dönemine yönelik bir değerlendirmede de bulundu. Isensee şunları söyledi: “Yılın ilk yarısı muhtemelen Seat tarihinin en zorlu dönemlerinden biri oldu. 2020 ve 2021 mali yıllarının zor olması bekleniyordu ve artık COVID-19’un otomotiv endüstrisi üzerindeki çok ciddi etkisini de bu sürece eklemeliyiz.” Buna karşın, Isensee önümüzdeki aylarda sektörün gidişatı hakkında ılımlı bir iyimserliği de dile getirdi: “Son haftalarda, faaliyetlerimize yeniden başladığımızdan dolayı hafif bir iyileşme görmeye başladık. 2020’nin ikinci yarısında en azından kısmen bir iyileşme olacağından eminiz.”