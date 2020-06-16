Türkiye’de Yılın Otomobili belli oldu!

Bu yıl 5.’si düzenlenen Türkiye’de Yılın Otomobili yarışması da Covid-19 salgınından etkilendi. Önceden planan test sürüşleri, markaların OGD üyeleriyle bir araya gelip sunum yapması gibi durumlar bu yıl ne yazık ki yapılamadı. Hatta yarışmanın sonuçlarının açıklanacağı gala da bu sene internet üzerinden yapılan canlı yayınla gerçekleşti.

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Son 7’ye kalan otomobillere kısaca baktığımızda rekabetin ne kadar zorlu olacağını fark ediyorsunuz. Renault Clio, Opel Corsa ve Nissan Micra aynı segmentten 3 model olarak ciddi bir mücadele içinde.

Son yılların yükselen trendi olan SUV segmentinde ise Peugeot’un yok satan yeni otomobili 2008 ve Citroen’in C5 Aircross modelleri vardı.

Premium üretici pozisyonunda olan markalardan ise BMW, yeni 3 Serisi ile ve ezeli rakibi Mercedes-Benz ise A Serisi sedan ile karşı karşıya geldi.

Tüm bu rakiplerin arasında Renault markasının Türkiye’de üretilen Clio modeli 5000 puan ile Türkiye’de Yılın Otomobili oldu.

7 FİNALİSTİN TÜM PUANLARI

– RENAULT CLIO 5000

– PEUGEOT 2008 3590

– OPEL CORSA 2540

– NISSAN MICRA 1510

– MERCEDES A SERİSİ SEDAN 1850

– CITROEN C5 AIRCROSS 2120

– BMW 3 SERİSİ 1890