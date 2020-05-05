Ünlü spor otomobil markası üretime tekrar başladı!

Ferrari’nin “Back on track” olarak adlandırdığı güvenli bir biçimde işe geri dönüş süreci haftanın başlamasıyla birlikte başladı. Üretici çalışanlarının aktif olduğu bölgelerde yeni prosedürlerini hayata geçirdi. Böylece marka 4000 çalışanına corona virüsü kan testi yapacak.

İtalya üretici mayıs ayının ilk haftasından sonra tam üretime geçmeye başlayacak. Bunu da marka 4000 çalışanına yapacağı corona virüsü kan testi ile çözecek. The Wall Street Journal’ın haberine göre geçen hafta 2000 çalışanının yüzde 1’inden az bir kısmının testlerinin pozitif geri döndüğü belirtildi.