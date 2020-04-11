Yeni Alfa Romeo Stelvio kaç para?

Stelvio, 2020 model yılı versiyonuyla Türkiye'de satışa sunuldu. Tasarım özellikleri, dinamik sürüş karakteri ile dikkat çeken Alfa Romeo Stelvio'nun 2020 model yılı versiyonları; 2 ayrı benzinli motor seçeneği ve 2 ayrı donanım paketiyle birlikte, standart olarak dört tekerlekten çekişli sürüş özelliğiyle ön plana çıkıyor. Nisan ayı boyunca 565 bin TL'den başlayan daha iddialı anahtar teslim satış fiyatıyla dikkat çeken Alfa Romeo Stelvio, yeni dokunmatik ekran ve 2. seviye otonom sürüş sistemi özellikli bilgi eğlence sistemiyle sportif SUV heyecanını daha da yükseğe tırmandırıyor.

2 farklı motor 2 farklı donanım

Alfa Romeo tarihinin ilk SUV modeli olan Stelvio’nun 2020 model yılı versiyonları, motorları ve donanımları farklı dört tekerlekten çekiş özelliğiyle aynı olan 2 kombinasyonla satışa sunuluyor. Sprint adı verilen yepyeni bir donanım seçeneğine sahip Alfa Romeo Stelvio versiyonları, standart olarak sunulan dört tekerlekten çekiş özelliği ve 2.0 litrelik 200 HP güç üreten benzinli motorla tercih edilebiliyor. 8 ileri otomatik şanzımanla kombinlenen 2.0 litrelik yeni motor versiyonu, 330 Nm tork üretebiliyor.

Alfa Romeo Stelvio'nun yeni Sprint donanım seviyesinde; siyah fren kaliperleri, parlak siyah cam çerçeveleri, 19 inç hafif alaşımlı spor alüminyum jantlar, siyah kaplama çift egzoz çıkışı, spor deri direksiyon simidi üstünde motor çalıştırma düğmesi, Alfa DNA Sistemi, Alfa Uconnect 8.8 inç 3D Ekranlı Radyo (MP3, Aux-in, Bluetooth) (Apple Car Play&Android Özellikli), 7 inç TFT ekranlı gösterge paneli, Stop & Start sistemi, Alfa Ses Sistemi (8 adet hoparlör), Entegre Fren Sistemi (Otonom Acil Durum Fren Sistemi dahil), Ön Çarpışma Uyarı Sistemi, Şerit Değiştirme İkaz Sistemi, Yokuş İniş Destek Sistemi standart olarak sunuluyor.

Veloce isimli üst donanım seviyesi ise 2.0 litrelik benzinli motorun 280 HP'lik versiyonunun yine 8 ileri otomatik şanzımanla kombinlenmesiyle karşımıza çıkıyor. Yine standart olarak dört tekerlekten çekişli olarak yıllara çıkan 280 HP'lik Stelvio Veloce, 0-100 km/s hızlanmasını 5.7 saniyede tamamlarken, 230 km/s'lik son hıza erişebiliyor. Sprint donanım seviyesine ek olarak Alfa Romeo Stelvio'nun Veloce donanım paketinde ise; 20 inçlik hafif alaşımlı siyah spor alüminyum jantlar, sürücü tarafı hafızalı 6 yönlü otomatik ayarlanabilir ısıtmalı spor deri ön koltuklar, ısıtmalı spor deri direksiyon simidi, ısıtmalı cam yıkama püskürtücüleri standart olarak sunuluyor.