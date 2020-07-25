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Yeni Defender Yalıkavak’ta…

Land Rover'ın efsane modeli olan Defender'ın en güncel versiyonu, gelişmiş teknolojileri ve geçmişe dair izler taşıyan yepyeni tasarımı ile 22 Temmuz – 10 Ağustos tarihleri arasında Yalıkavak Marina’da meraklılarıyla buluşuyor.

Sozcu.com.tr
08:20 -
Haberler Otomotiv
Yeni Defender Yalıkavak’ta…

Yeni Land Rover Defender, yeni jenerasyonu ile Bodrum'un en prestijli noktalarından biri olan Yalıkavak Marina'da tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Bodrumun yaşam merkezlerinden Yalıkavak Marina, Yeni Land Rover Defender'a 22 Temmuz – 10 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yalıkavak Marina'da özel olarak hazırlanan Land Rover Pop-Up Showroom'da maceracı kalplerle buluşacak olan Yeni Land Rover Defender, yakından incelenebilecek.

4 Temmuz'dan itibaren ülkemizde de satışa sunulan Yeni Land Rover Defender'da, 240 HP güç üreten D240 2.0 litrelik dizel motorla birlikte, S, SE, HSE ve First Edition olmak üzere 4 farklı donanım seçeneği sunuluyor. Land Rover'ın bugüne kadar ürettiği en yetenekli 4×4 modeli olan Yeni Defender, Borusan Otomotiv Land Rover Yetkili Satıcıları'nda 1.055.000 TL'den başlayan fiyatlarla görücüye çıktı.

bodrum dizel
Son güncelleme: 08:21 25.07.2020
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