Yeni Mercedes-Benz GLA kaç para?

163 HP'lik turbo benzinli motor ve 7G-DCT otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu Yeni Mercedes-Benz GLA 200, 412.500 TL'den başlayan Progressive donanım paketine ve 454.000 TL'den başlayan AMG donanım paketine sahip. Yeni GLA, altıncı model olarak Mercedes-Benz'in güncel kompakt sınıf model ailesini tamamlarken, aynı zamanda markanın başarılı SUV ürün gamının giriş seviyesini oluşturuyor.

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Önceki nesil ile kıyaslandığında daha güçlü bir karakter sergileyen Yeni GLA, 1.611 milimetrelik yüksekliği ile önceki nesline oranla 10 cm daha fazlasını sunuyor. Yeni GLA'da hem SUV tipi otomobillere özgü yüksek oturma pozisyonu hem de ön koltuklardaki baş mesafesi artmış durumda. Yeni GLA'nın uzunluğu önceki nesline göre 1,5 cm kadar kısalmasına rağmen, arka koltuk diz mesafesi önemli oranda artırıldı. Dikleştirilmiş ön bölüm, kısa ön ve arka gövde uzantıları kadar otomobilin etrafını çevreleyen korumalar da arazi araçlarına özgü karakteristik tasarım unsuru olarak devreye giriyor.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan yeni GLA'nın Türkiye'de satışa sunulmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: “Yeni Mercedes-Benz GLA, şehir hayatının macerasını yaşayanların SUV'si. Off-road karakterli araçların sağlam yapısını, konforlu şehir aracı kimliğiyle aynı modelde bir arada sunuyoruz. Tasarıma ve güvenliğe önem veren, aynı zamanda macera ruhlu kitleyi Yeni GLA ile birlikte Mercedes-Benz markasıyla tanıştırmayı umuyoruz.” dedi.