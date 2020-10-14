Son dakika… Bakan Koca: Coronaya yakalanan sağlık çalışanı sayısı 40 bini geçti

Salgına karşı en ön safta mücadele veren, yoğun iş yükü nedeniyle tükenen sağlık çalışanlarından yaşamını yitirenlerin sayısı 107’ye yükseldi.

Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Koca, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Coronadan etkilenen sağlık çalışanı sayısıyla ilgili Koca, “Sağlık çalışanları içerisinde testi pozitif çıkan kişi sayısı 40 bini geçti. Hayatını kaybeden sayısı da son dönem arttı. Sayıları 107 oldu” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ON KAT DAHA FAZLA VİRÜS ALIYOR

TTB’nin yayınladığı Covid-19 pandemisi altıncı ay değerlendirme raporunda, nüfus ile orantılandığında sağlık çalışanlarının 10 kat daha fazla hastalandığına dikkat çekilmişti.

Türkiye nüfusunun yüzde 1.2’lik oranı olan 1 milyon 62 binini sağlık çalışanları oluştururken Covid-19 tanısı almış 273 bin hastanın yüzde 11.5’ini oluşturan sağlık çalışanının sayısı ise 30 bin.