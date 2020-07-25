Yazın cilde zarar veren 7 hata

1- Kontrolsüz güneşlenmek: Vücudumuzun el ve dirseklerden kollarımıza kadar olan bölümünün öğle sıcağında 15-20 dakika güneşte kalması, D vitamini için yeterlidir. Cildin güneş ışınlarına daha fazla maruz kalması deri kanseri, cildin erken yaşlanması ve cilt lekeleri gibi zararlı etkilere yol açabilir. Bu yüzden uzun süre güneşlenmek, güzellik uğruna kavruluncaya kadar bronzlaşmak dermatologlarca önerilmemektedir.

2- Sadece plajda güneş koruyucu kullanmak: Koruyucuları yaz-kış dışarı çıkmadan yarım saat önce kullanmalıyız. Eğer cildimiz güneşe maruz kaldığında hep kızarıyor ama bronzlaşmıyorsa ya da çok az bronzlaşabilen açık bir cildimiz varsa UVB ışınından koruyuculuğu gösteren SPF'nin (güneş koruma faktörü) 30 ve üzerinde olması tercih edilmelidir.

3- 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yüzmek: Güneşlenirken en az 10 cm'lik siperliği olan şapkalar, UVA-B filtreli güneş gözlükleri, giyimde mümkünse sık dokuma polyester kumaşlar tercih edilmelidir. Yüzme gibi dış alan aktivitelerinin ise mümkün olduğu kadar saat 10.00'dan önce veya veya 16.00'ten sonra yapılması cilt sağlığı için de daha uygundur.

4- Nemlendirici kullanmamak: Kuruluk cildin en büyük düşmanıdır. Yazın cildimiz güneşin etkisiyle yeterince nemlendirmezsek çok fazla kuruyabilir. Bu yüzden yazın da cilt tipine özel nemlendiriciler mutlaka kullanılmalıdır.

5- Yeterince su içmemek: Tüm vücut organlarımızın olduğu gibi en büyük organımız olan cildimizin de yazın su ihtiyacı artmaktadır. Kişinin ihtiyacına göre değişmekle birlikte en az 2-3 litre su içilmesine özen gösterilmesi gerekir.

6- Yağlı yiyecekler yemek: Sağlıklı bir cilt, sağlıklı bir bedenin yansımasıdır. Yazın su içeriği yüksek salatalık, karpuz gibi sebze ve meyveleri sık tüketmeli, taze sebze, meyve tüketimine özen gösterilmeli. Yağlı ağır yiyecekler, kola, kafein ve alkol kısıtlanmalı.

7- Ağır makyaj yapmak: Yazın yapılan ağır makyajlar güneş ışınlarının da etkisiyle daha fazla komedon, yağ bezi, akne oluşumuna yol açabiliyor. Bu yüzden yazın cilt temizliğine ve hafif dokulu makyajlar yapmaya özen göstermeliyiz. Ağır fondöten, pudra gibi kapatıcıları özellikle plajda kullanmamalıyız.