Araç muayenesi, trafiğe çıkan motorlu taşıtların teknik yeterliliğinin kontrolü için belirli dönemlerde yapılması zorunlu olan işlemlerin tamamına verilen isimdir. Binlerce motorlu taşıt sahibinin araç muayenesi hakkında merak ettiği soruyu haberimizde ayrıntılı olarak veriyoruz. Araç muayene sorgulama işlemi nasıl yapılır? Araç muayenesi nerede yapılır? Plakadan araç muayenesi sorgulama nasıl yapılır? İşte bu ve bunun gibi birçok sorunun cevabını bulabileceğiniz haberimizin detayları…

ARAÇ MUAYENE SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2019 motorlu kara taşıtları hakkında açıkladığı istatistiklere göre kayıtlı araç sayısı 22 milyon 922 bin 164 oldu. Bunların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Tüm bu araçlardan hususi otomobillerin ilk üç yaş ve sonrası her iki yılda bir, lastikli traktörlerin ilk üç yaş ve sonrası her üç yılda bir, diğer motorlu araçların ilk bir yaş ve sonrası yılda bir, iki veya üç tekerlekli araçların ise ilk üç yaş ve sonrası her iki yılda bir muayene edilmesi gerekmektedir.

Plakadan araç muayene sorgulaması e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilir.

Bu sorgulama için yapmanız gerekenler;–

– Öncelikle bu linke tıklayın.

– Kimlik doğrulamanızı yapmadıysanız sistem sizi otomatik olarak kimlik doğrulama sayfasına yönlendirecektir.

– Kimlik doğrulaması için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresidir.

– Eğer e-devlet şifreniz yok ise PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

– Kimlik doğrulama işleminin ardından yeniden sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

– Bu sayfada sizden istenen bilgiler araç plaka no ve araç muayene rapor numarasıdır.

– Bu bilgileri girip sorgula butonuna bastığınızda detaylara ulaşabilirsiniz.

ARAÇ MUAYENESİ NEREDE YAPILIR?

Türkiye’deki periyodik araç muayenesinin yetkili tek kuruluşu TÜVTÜRK'tür.

