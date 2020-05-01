Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

DASK için nereye başvurulur? DASK sigortası nasıl yapılır?

Zorunlu Deprem Sigortası olarak bilinen DASK, konut sahiplerinin yaptırması gereken bir sigortadır. DASK sigortası primi, yüksek riskli bölgeler de daha fazla iken, düşük riskli bölgelerde daha azdır. Peki DASK için nereye başvurulur? İşte DASK sigortası hakkında merak edilen soruların ayrıntıları…

Sozcu.com.tr
14:41 -
Haberler Sigorta
DASK için nereye başvurulur? DASK sigortası nasıl yapılır?

Devletin zorunlu kıldığı DASK sigortası deprem sonucu oluşan yangın, patlama ve yer kaymasının yalnızca binada meydana getirdiği hasarları karşılamaktadır. Bölgeye göre farklılık gösteren DASK sigorta primi için özellikle son dönemlerde birçok soru sorulmaktadır. Tüm konut sahiplerinin yaptırması gereken ve her yıl yenilenen DASK için nereye başvurulur sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, DASK sigortası hakkında daha fazla bilgi almak ve başvurular için gerekli evrakları ve yapılacakları öğrenmek ister misiniz? İşte DASK sigortası hakkındaki detaylar…

DASK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Zorunlu Deprem Sigortası yani DASK poliçesi yaptırmak oldukça kolay. Evinizi dolayısı ile ailenizi güvence altına almak için yapmak istediğiniz DASK sigortası için en yakın sigorta acentesine veya banka s¸ubesine giderek sigortalarını gerekli belgelerle yapabilirler. Konut ve kimlik bilgilerini beyan eden herkes DASK yaptırabiliyor.

DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) resmi sitesinde DASK için gerekli belgeler şu şekilde belirtilmiştir.

Foto: shutterstock

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanız için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır:

Sigortalının:

– Adı
– Adresi
– Telefonu
– Cep Telefonu
– T.C. Kimlik Numarası
– Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için)

Sigortalanacak Binanın:

– Açık Adresi
– Tapu Bilgileri
– İnşa Yılı
– Yapı Tarzı
– Toplam Kat Sayısı
– Hasar Durumu

Meskenin (Dairenin):

– Brüt Yüzölçümü (m2)
– Kullanım Şekli

Hatırlatmak isteriz ki, Zorunlu Deprem Sigortası tümüyle beyan esasına dayanır. Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar, sigortalının sorumluluğundadır.

İLGİLİ HABERDASK ücreti ne kadar? DASK nereye yaptırılır? İşte DASK hakkında merak edilenlerDASK ücreti ne kadar? DASK nereye yaptırılır? İşte DASK hakkında merak edilenler
Son güncelleme: 14:42 01.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more