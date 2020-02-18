Emekli promosyon ödemelerinde son durum! Eğer ödenirse…

Bankalar, SGK ile anlaşma yaparsa milyonlarca emekli, maaşlarını anlaştıkları bankadan alma taahhüdü vererek bankalardan promosyon ödemesi alabiliyor. Ancak Türkiye Bankalar Birliği promosyon ödemeleri için henüz masaya oturmadıklarını söylüyor. Peki 2020 emekli promosyonu belli oldu mu? Eğer anlaşma gerçekleşirse kim ne kadar promosyon ödemesi alacak?

EMEKLİ PROMOSYONU VERİLECEK Mİ?

Emekli promosyonu haberlerinin ardından büyük bir umut yaşayan emeklilere kötü haber Türkiye Bankalar Birliği’nden (TBB) geldi. TBB’nin açıklaması şöyle: “Emeklilere ödenecek promosyon rakamının belirlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların Türkiye Bankalar Birliği ile görüşmeler yaptığına ilişkin basın kuruşlarınca haberler yapıldığı görülmektedir. Türkiye Bankalar Birliği´nin bu konuda herhangi bir çalışması veya görüşmesi bulunmamaktadır.” TBB’nin geçen hafta yaptığı bu açıklamadan sonra durumun netleşmesi bekleniyor.

EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR VERİLİR?

Bu dönem için bin lira aylık alanlara 300, bin ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonu için birçok emeklinin sözleşme süresi Şubat ayı itibarıyla sona erecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği masaya oturursa Emeklileri promosyon ödemeleri için bankalar arasındaki rekabeti kızışacak.