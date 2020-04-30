Emeklilik yaşı için dikkat çeken ayrıntı!

Emekli olmak birçok vatandaşın hayalleri arasında yer alıyor. Sigorta girişi, prim günü sayısı gibi etkenler emeklilik tarihini etkiliyor. Örnekle emeklilik yaşı detayı haberimizin devamında yer alıyor…

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

41 yaşındayım. Sigorta girişim 1997'de oldu ve prim günüm tamam. Kaç yaşında emekli olurum? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) çıkarsa faydalanabilir miyim?

CEVAP: Başlangıcınızı tarih (gün, ay, yıl) olarak bildireceğiniz yerde, sadece yıl olarak bildirmişsiniz. Oysa başlangıçta bir gün bile emekli olma şartlarını değiştirebiliyor. Sigorta başlangıcınız 23 Mayıs'tan önceyse 56, sonraysa 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.