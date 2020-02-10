İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı ne kadar süre ödenir?

İşsiz kalanların devletten aldığı işsizlik maaşı her ayın belli günleri işsizlerin hesabına yatmaktadır. Özellikle ilk defa işsizlik maaşı alacak olanlar “İşsizlik maaşı ne zaman yatıyor?” sorusuna yanıt arıyor. Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

İŞSİZLİK MAAŞI TARİHLERİ

İşsizlik maaşları her ayın 5'inde hesaplara yatırılmaya başlanıyor. İşsizlik maaşları PTT şubelerinden alınabilmektedir.

İşsizlik maaşının yatırıldığı ayın 5'i hafta sonuna denk geliyorsa, o haftadan sonraki ilk iş günü ya da ileri bir tarihte nüfus cüzdanıyla PTT şubesine giden hak sahipleri maaşını kolaylıkla çekebilmektedir.

Altı ay süreyle işlem görmeyen hesaplardaki ödenekler İşsizlik Sigortası Fonuna sigortalı bazında emanet olarak alınmaktadır. Beş yıllık dönemde başvuran sigortalı işsizlere hak etmiş oldukları işsizlik ödenekleri emanet hesaptan ödenmektedir. Söz konusu süreyi geçirenlere ödeme mahkeme kararıyla yapılabilmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜREYLE ÖDENİR?

Kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

İşsizlik maaşı, işsiz kalan bir sigortalı çalışanın uğradığı gelir kaybını önlemek ya da en aza indirmek adına, kendisinin ve aile bireylerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için devlet tarafından ödenen maaştır. Belirli şartları yerine getiren işsizler bu maaşı almaya hak kazanır.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre;

– İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler,

– Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmalıdır,

– Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunulmalıdır. Başvuruda gecikilmesi halinde geçen her gün için işsizlik ödeneğinden faydalanılamayacaktır.

Bu şartların sağlanması halinde işsizlik maaşından yararlanılmaktadır.