Kısa çalışmada eksik gün sayısı kaç gün bildirilecek?

Corona virüsü birçok işletmeyi etkilerken kısa çalışma ödeneği alan çalışanlar ve başvuruları yapmış olan işverenler bazı detaylara cevap arıyor. Korkusuz Gazetesi’nin soru cevap köşesinden örnekle kısa çalışma ödeneğinde sigorta prim sayısına dair detaylar…

KISA ÇALIŞMADA EKSiK GÜN SAYISI KAÇ GÜN BiLDiRiLECEK?

Asgari ücret alan bir personel için 1 Nisan 2020-30 Haziran 2020 tarihleri arasında Kısa Çalışma Ödeneği haftalık (22.50 saat /45 saat) olarak uygulanacaksa, eksik gün sayısı ilk ay 15 gün mü yoksa 8 gün mü olacak (ilk 7 günü ödeme olmadığı için soruyorum)? İkinci ay 15 gün, üçüncü ay 15 gün eksik şeklinde devam mı edecek?

CEVAP: Sorunuzdan işyerinizin ayda 15 gün kısa çalışma yaptığı anlaşılıyor. Sorunuzda ilk bir hafta ücret ödenmediğini belirtmişsiniz. Bu doğru değil. Şöyle ki; kısa çalışmada süresinin ilk bir haftası için İşkur Kısa Çalışma Ödeneği ödemiyor. İş Kanunu'nun 40'ncı maddesi hükmünce bu süre için işveren olarak yarım ücret ödeme zorunluluğunuz var. Nisan ayında 7 gün yarım ücret, 15 gün de tam ücret ödeme zorunluluğunuz olduğundan, SGK'ya nisan ayı için çalışanınız adına 22 gün çalışma süresi bildireceksiniz. Dolayısıyla nisan ayı eksik gün sayısını 8 gün olarak, takip eden aylarda da eksik gün sayısını 15 gün olarak belirteceksiniz. Eksik gün nedeni olarak da ‘18-Kısa Çalışma Ödeneği' seçeneğini işaretleyeceksiniz.