Zorunlu trafik sigortası yaptırmamanın cezası nedir? Zorunlu sigortası ne demek?

Trafikte yaşanabilecek kazalarda hem maddi zararların hem de insan sağlığı etkileyen zararların karşılanması için vatandaşların trafik sigortası yaptırmaları zorunlu kılınmıştır. Peki Zorunlu trafik sigortası ne demek? Kaç yılda bir yapılır? Aracı için zorunlu trafik sigortası ödemeyene yaptırımlar nelerdir? İşte araç sahibi olan tüm vatandaşların merak ettiği sorular hakkında hazırladığımız haberin detayları…

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI NE DEMEK? KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibinin yaptırılması kanunlarca zorunlu kılınmış bir sigorta türüdür. Bu sigorta ile trafikte yaşanabilecek olası bir kaza anında karşı tarafa vermiş olduğunuz maddi zararları güvence altına almış olursunuz. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre zorunlu trafik sigortasını her araç sahibi her yıl yenilemelidir. Yenilenmeyen ya da hiç yapılmayan araçların trafiğe çıkmaları yasaktır.

TRAFİK SİGORTASI NEDEN SORUNLUDUR?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerli olan zorunlu trafik sigortasının amacı, yaşanabilecek kazalar için üçüncü kişileri koruma altına almaktır. Trafikte yaşanabilecek kazalarda hem maddi zararların hem de insan sağlığı etkileyen zararların karşılanması için vatandaşların trafik sigortası yaptırmaları zorunlu kılınmıştır.

TRAFİK ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI YAPTIRMAYANLAR İÇİN CEZA VAR MI?

Daha önce zorunlu trafik sigortasını hiç yaptırmamış ya da yenileme zamanı geldiği halde poliçelerini yenilememiş kişilerin öncelikle trafiğe çıkmaları kesinlikle yasaktır. Bunun dışında da bu kişiler için cezai yaptırımları da bulunmaktadır. Sigortası bulunmayan aracınız ile trafiğe çıkmanız halinde, trafikte yapılan çevirmeler sırasında yetkililerin aracınızı bağlama hakları vardır.

2019’da ödeyeceğiniz zorunlu trafik sigortası cezası 108 TL’dir. Ancak trafik sigortası para cezası erken ödendiği takdirde indirim uygulanmaktadır. Eğer cezanızı 15 gün içerisinde peşin öderseniz %25 oranında indirim uygulanıyor. Buda ödeyeceğiniz miktarı 81 TL’ye indiriyor.

