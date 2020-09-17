Football Manager 2020 ve Watch Dogs 2 Epic Games’te ücretsiz oldu!

Her hafta çeşitli oyunları ücretsiz yayınlayan Epic Games, son olarak Football Manager 2020 ve Watch Dogs 2’yi 24 Eylül 2020 tarihine kadar ücretsiz yaptı. PC oyuncuları Epic Games Store üzerinden iki oyunu da kütüphaneye indirerek sınırsız olarak oynayabilecek.

EPIC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUN İNDİRME SAYFASI

FOOTBALL MANAGER 2020 HAKKINDA

Planlama ve gelişimi daha önce hiç olmadığı kadar ödüllendiren ve menajerleri hem kendi hem de takımlarının kimliklerini geliştirmeye ve iyileştirmeye teşvik eden yeni özellikler ve oyun kontrolleri sunan Football Manager 2020’de bütün fikirler önemlidir.

WATCH DOGS 2 HAKKINDA

Oyunda, Teknoloji devriminin doğduğu San Francisco Körfez Bölgesi’nde yaşayan genç ve zeki bilgisayar korsanı Marcus Holloway olacaksınız.

Tarihin gördüğü en büyük bilgisayar korsanlığı eylemini gerçekleştirmek için ünlü bilgisayar korsanı grubu Dedsec ile bir araya gelin ve suç baronlarının vatandaşların davranışlarını gözetlemek ve kontrol etmek için kullandığı saldırgan işletim sistemi ctOS 2.0’ı etkisiz hale getirin.