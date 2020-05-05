İBB Meclisi 11 Mayıs’ta ‘salgın’ gündemi ile toplanıyor

İçişleri Bakanlığı’nın mart ayında yayımladığı genelge ile salgını önlemleri kapsamında belediye meclis toplantılarının 3 ay ertelenmesine karar verilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), salgın gündemi nedeniyle olağanüstü meclis toplantısı için İstanbul Valiliği'ne yaptığı başvuru geçtiğimiz hafta kabul edildi.

Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'nun da yapılacağı toplantı, 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 14.00 Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi gerçekleştirilecek. Gösteri Merkezi, tamamen dezenfekte edildi ve meclis üyeleri için 1,5 metre aralıklarla oturma düzeni sağlandı.

İMAMOĞLU ÇAĞRIYI YAPTI

İBB Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Olağanüstü Çağrı Gündemi”ni meclis üyelerine gönderdi. İmamoğlu, toplantının salgınla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmeye devam edilmesi ve hizmetlerin kesintiye uğramadan en iyi şekilde sürdürülebilmesi amacıyla yapılacağını kaydetti.

Olağanüstü Meclis toplantısında, bütçe dengesinin sağlanması; ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal desteğin arttırılması için görüşmeler yapılacak. Toplantı gündemine; Özel Halk Otobüsü ve İstanbul Ulaşım A.Ş. şirketine ait otobüslere gelir desteği sağlanması, sağlık personelinin toplu taşımadan ücretsiz yararlandırılması konuları da alındı.

60 MİLYON AVROLUK KREDİ

Toplantının gündem maddelerinden ikisi ise metro yatırımları ile ilgili. İlk etabı tamamlanan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nun 2. etabı için 60 milyon euro dış kredi sağlanması ile geçmiş dönemde yapımı durdurulan Başakşehir-Kayaşehir Raylı Sistem Hattı'nın inşaat ve kontrol işlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilmesi konuları gündemde tartışılacak.

FATURA TAHSİLATINA DÜZENLEME

İBB Meclisi; fatura tahsilat işlemlerinin düzenlenmesi, kira, ecrimisil ve taksitli sosyal konut satışından kaynaklanan bedellerin veya tutarların ertelenmesi, kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların ertelenmesi gibi İstanbulluları ilgilendiren önemli konuları da karara bağlayacak.