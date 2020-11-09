ANISINA… Dördüncü mum…

Bir odada dört mum sessizce yanıyordu…

Birinci mum:

“Ben Barış'ım!” dedi… “Ancak kimse benim sürekli yanık kalıp, etrafıma ışık saçabilmeme yardımcı olmuyor… Artık sönmek üzereyim…”

Ve söndü…

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İkinci mum:

“Ben akıl ve bilimim” dedi…

“Ama artık gerekli olduğuma inanmıyorum… İnsanlar karanlığı tercih ediyorlar… Kimsenin bana ihtiyacı yok… Yanık kalmamın da bir kıymeti kalmadı…” derken söndü gitti…

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Üçüncü mum:

“Ben sevgiyim… Ama etrafıma ışık verecek gücüm kalmadı… İnsanlar sevgiye gerek görmüyorlar… Sevgisizlik daha çok egemen…” dedi…

Boynu büküldü, cılızlaştı ve nihayet sessizce söndü…

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O sırada bir çocuk üç mumun söndüğünü görünce ağladı… Dördüncü mum, yatıştırıcı sesi ile çocuğa ağlamamasını söyledi:

“Ağlama… Korkma, ben yandığım sürece ateşimle diğerleri yeniden yakılabilir ve onlar da aydınlatmaya devam ederler… Benim adım umut…”

Çocuk umut mumunu alıp öbürlerini tutuşturup yaktı…

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(Unutmuştum, kuzenim Kemal Rastgeldi gönderdi bu hikayeyi…)

Bu günlerde en çok ihtiyacımız olan duygudur; umut…

O söndüğünde, asıl o zaman ortalık kararır… Karanlığa teslim olmaktan başka yapacak bir şey kalmamıştır…

Her şey bitmiştir, çocuk ağlar…

Beklenen bir şey yoktur…

Ne aydınlık…

Ne bir ışık…

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Oysa aydınlığa ihtiyacımız var…

Dördüncü mum sönmesin…

30 Mart 2018 tarihli yazısı.