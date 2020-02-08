İNEKLER karar verdiler…

Manisa'nın Aydınlar Köyü'nün inekleri yıllar önce, güdülmekten kaçıp, ormanda koloni kurarak özgürlüklerini seçtiler…

Özgür ineklerle ilgili haber hiç eskimedi, zaman zaman medyada yer aldı…

Çünkü saygınlar…

Kimlikli, kişilikli, asil…

Ve muhteremler…

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Esaretten kaçıp hürriyeti seçtiler…

Bir avuç arpaya mahkûmiyetleri yok… Boyunlarına bağlanan iple çekiştirilmeye tepkileri var… Sopa ile dürtüle dürtüle güdülmeye karşılar…

Sahip istemiyorlar…

Sahipleri; özgür iradeleri…

Ahır sahibi onları ahıra kapatıp, bir kucak saman, bir ölçek arpa vererek istediği gibi kullanmayı denedi, ama başaramadı diye öyküleri anlatılıyor köy kahvelerinde… İnekler ormanın derinliklerinde, gözden uzak, bağımsız ve özgür, “İneklerin bile itirazı var” dedirtiyorlar insanlara…

Ey aziz inekler…

Yücelerden yüce…

Ve saygıdeğer…

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Öbür inekler arpayı verene hizmetlerini sürdürüyorlar…

Emin olun Türkiye'de bu kadar kirin-pasın, bunca hırsızlığın ve yolsuzluğun sebebi arpalık inekleridir…

İlke, hukuk, kural, yasa, adap, edep, ahlak dinlemiyorlar…

Sahipleri ne isterse odur…

Ve bir de bakmışsınız ki; Kızılay gibi, vakıflar gibi, deprem paraları gibi, din kurumları gibi, eğitim gibi en kutsal kurumlar yolsuzluk bataklığında… Bizler akşamları televizyonların karşısına oturup, en göz bebeğimiz kurumların, yolsuzluk rezaletinde nasıl debelendiklerini üzüntü içinde izleriz sadece…

Çünkü oralara özellikle getirilmiş arpalık inekleri, sahiplerinin talan ve soygunlarına asla itiraz etmezler…

Ne istenmişse o…

Sahiplerinin trilyonluk vurgunlarına yol açarlar, sırf oturdukları arpalık uğruna…

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Ben “özgür ineklere” imrendim…

Asil…

Saygın…

Şerefli inekler…