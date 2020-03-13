Futbol ve korona

Bazen gerçeği iyi görmek için yakından değil, geriden bakmak gerekebilir.

Tarih: 21 Kasım 2019

Yer: Borsa İstanbul Yerleşkesi, Sabah gazetesinin “Türk futbolunun geleceğini tasarlamaya katkı sağlamak amacıyla” düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu uzunca bir konuşma yapıyor. Özetle bazı başlıklar aktarıyorum:

– Dünya futbol ekonomisinin büyüklüğü 50 milyar doları aşmış durumda. Dünya nüfusunun yüzde 10'unu barındıran Avrupa, dünyada toplam futbol ekonomisinin 3'te 2'sini tek başına üstleniyor. Dünya futbol gelirinin yüzde 15'i 5 büyük ligde toplanıyor. Elde ettikleri gelir 15-18 milyar Euro'dan daha fazla.

– Ülkemize baktığımızda ise sadece Süper Lig'in değeri 615 milyon Euro civarında.

– Süper Lig kulüplerinin toplam 15 milyar dolara yakın gideri var, geliri 4 milyar Euro'nun biraz üzerinde. Her yıl 10 milyarlık bir açık yaşanıyor. Bunun bu şekilde devam etmeyeceğini hepimiz görüyor ve inanıyoruz.

– Reklam ve sponsor gelirlerini, maç başı gelirlerini artıracak eylem planlarını harekete geçirmeliyiz.

2 MİLYAR DOLAR GELİR HACMİ

Aynı forumda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de bir başka rakam veriyor. Türkiye'nin futbol ekonomisinde Avrupa'da 6. ülke konumunda olduğunu, toplam hacmin 2 milyar dolara ulaştığını söyleyip sürdürüyor:

“Bu tabloda kuşkusuz en büyük gelir kalemini yayınlar oluşturuyor. Tribün gelirleri, futbolcu satış gelirleri, sponsor ve reklam gelirleri de kulüplerimiz için azımsanmayacak boyutlara ulaştı. Ana hedefimiz, bu ekonomik gücü, el birliği ile daha yüksek seviyeye çıkarmak.”

Bu alıntılardan sonra gelelim bugüne…

UCUZ HAYATLAR

Küresel bir salgına dönüşen koronavirüs, bütün toplumların davranış kodlarını, karar mekanizmalarını etkilerken ekonomilerini sarsıyor. Bu satırlar yazılırken dünyanın dört bir köşesinde insanların toplu olarak katıldığı, kongre, festival, maç, oyun, toplantı ve gösteriler iptal ediliyordu. Panik ile kayıtsızlık arasındaki dengenin bulunmasının şart olduğu koronavirüsten korunmanın ilk yolu olarak “kalabalık ortamlara girilmemesi” işaret ediliyor. Gelin görün ki, UEFA'nın EURO 2020 dahil bütün organizasyonları iptal etmek için 55 üye federasyonu video konferansa davet ettiği bir gün, TFF Başkanı Özdemir, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oynanacağını, gerekli önlemlerin alındığını açıklıyor.

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Aynı gün içinde, AKP kampını iptal ediyor. Bütün etkinliklerini zaten iptal eden okulların tatil edileceği konuşuluyor. Belediyeler kültür sanat faaliyetlerini erteliyor. Portekiz, Fransa, Premier League seyircisiz oynanıyor. Avusturya, İspanya ligi erteleniyor. NBA sezonu iptal ediliyor. Formula 1'de takımlar çekiliyor. Ama Türkiye'de maçlar seyircili oynanıyor. Stadyumda, soyunma odalarında alınacağı söylenen o jelli, dezenfektanlı önlemleri almayı Avrupa'nın futbol devleri bilmiyor mu? Kaç dolar olursa olsun, yayın ve tribün gelirlerinden olmamak için bütün bir halkın, insanların hayatı riske atılır mı? Memleket insanının hayatı bu kadar mı ucuz?

Not: Değerli okurlar, TFF'nin bu kararına karşın, gazetenin baskıya hazırlandığı dakikalarda Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın maçların nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağını duyurdu.