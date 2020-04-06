Hukuksuzluk yasayla derinleşecek

İnfaz yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Cuma sabahı saat 11'de başladı. Ertesi sabah 5.15'te sonra erdi.

18 saat süren görüşmelerin tutanağı TBMM sitesinde; 498 sayfa…

Covid-19 salgını büyürken cezaevlerinin medyaya yansımayan koşullarını, kanunla derinleşecek eşitsizlikleri, kimlerin kalbi ve vicdanı olduğunu, kimlerin hukuksuzluk karşısında ölü taklidi yaptığını görmek için zamanı olan herkesin okumasını öneririm.

Uyuşturucu tacirleri, kaçakçılar ve dolandırıcıların serbest kalacağı yasadan -olağanüstü bir değişiklik olmazsa- düşünceleri dolayısıyla cezaevlerinde bulunan gazeteci meslektaşlarımız, siyasetçiler, akademisyenler ve öğrenciler yararlanamayacak,

Yasayla gelecek düzenlemeleri çok yerde okuyabilirsiniz. O nedenle burada tutanaklardan seçtiğim bazı bilgileri paylaşacağım:

– İstanbul Milletvekili Zeynel Emre: 2020 yılında 61 cezaevi yapılması planlanıyor. 2011 yılında “şüpheli” sıfatıyla 5 milyon 384 kişi hakkında işlem yapılmışken, bu sayı 2018'de 8 milyon 892 bin kişiye ulaşmış. Bugün bu rakamın 10 milyon seviyelerine yaklaştığını görüyoruz.

– Mersin Milletvekili Alpay Antmen: 2002'de 59 bin 429 mahkûm ve tutuklu, 2003'te 64 bin 296, (…) 2010'da 121 bin civarında, 2018'de 154 bin, 2019'da 282 bin ve bugün 2020'nin ilk üç ayında 300 bin. İnanılmaz bir rakam. Türkiye, cezaevlerinde bulunan tutuklu, hükümlü sayısı bakımından Avrupa'da, 43 ülke arasında 1'inci sırada yer alıyor.

– Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül: Silivri Cezaevi'ne 4-5 defa gittim. Hükümlü ve tutuklularla görüşmelerimde Silivri Cezaevi'ndeki hastane yapısının yaşam hakkını sağlamayacağı konusunda kuşkuları olduğunu ortaya koydular. Bir MR'ye 16 ay sonra, bir fizik tedaviye de 15 ay sonra gün verildiğini söylediler.

– Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu: Bir buçuk yıldır yüzlerce koğuşta binlerce kişiyle görüştük. Dayanılmaz büyük dramlar yaşanıyor. 8-10 kişilik koğuşlarda 25-30 kişinin kaldığını, kadınlarda bir de orada 5-6 çocuğun doğduğunu ve yaşanamaz bir ortam olduğunu bilelim arkadaşlar. Sağlık sevklerinde çok büyük eksiklikler olduğu ve bundan dolayı çok ölümler yaşandığını biliyoruz. (…) 800'ü aşkın bebek ve çocuk 0-6 yaş arası cezaevlerinde ve çok zor durumdalar gerçekten. Biz onları cezaevlerinde görüyoruz.

Ahlat Köşkü

CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık sosyal medya hesabından duyurdu. “Ahlat'taki saray inşaatı tam gaz devam.” Görünümü saraya benzemesine karşın köşk olarak anılan, resmen “Ahlat Gençlik Külliyesi” adı verilen saray için 2019 yatırım programında 30 milyon TL ödenek konulmuş, 100 milyon TL harcanmıştı. Projeyi, sahibinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkadaşı olduğu belirtilen Gür Yapı şirketi yapıyor. Anayasa Mahkemesi'nin kıyı kanunu ihlal ediliyor diye iptalini umursamayıp yeni yasa çıkaran iktidar, salgın için bizlerden SMS üzerinden bağış istemeye devam ediyor.

100 milyonluk ihale tamam

Şantiyeler açık. İhaleler sürüyor.

Yılan hikayesine dönen ve Varlık Fonu'nun ortak olduğu İstanbul Finans Merkezi (İFM) ikmal inşaatları sessiz sedasız yapılıyor biliyorsunuz.

Geçtiğimiz haftalarda İFM'nin Ortak Altyapı 3. Etap ihalesi pazarlık (21/b) usulüyle yapılmıştı. İller Bankası ihalesinde, yaklaşık maliyet 104 milyon 965 bin 276 TL'ydi.

İşte bu ihalede 97 milyon 600 bin TL teklif veren Enam İnşaat ile sözleşme imzalandığını öğrendik.

Enam İnşaat, Melih Gökçek'in başkanlığı sırasında Ankara Büyükşehir'in ihale ettiği Kanal Ankara projesini İncekaya İnşaat ile birlikte üstlenmişti. (125 milyon TL maliyetle çıkılan ihalede 89 milyon TL teklifle.)

Yanısıra TOKİ'nin Trabzon'da yıkılan Avni Aker Stadı yerine yapılacak Ortahisar Millet Bahçesi ihalesini de Aslanlar İnşaat ile birlikte kazanmıştı.

MKE Ankaragücü'nün eski yöneticisi Osman Kandaş'ın sahibi olduğu Enam İnşaat, Salda Gölü ihalesine de katıldı. O ihalenin kazanan firmasını ve ayrıntılarını bir tweeti dolayısıyla tutuklanan ve halen Silivri Cezaevi'nden yazan Sevgili Murat Ağırel ayrıntılarıyla köşesinde duyurmuştu. Bu vesileyle cezaevinde tutuklu bütün meslektaşlarıma buradan selam ve sağlık dileklerimi gönderiyorum.