Satürn ile Uranüs karesinde değişimlere hazırlıklı olun

Zorlu ve değişim rüzgarlarının eseceği günler bizleri bekliyor. Bu dönemde güç çekişmeleri yaşanabilir, insanlar otorite ve kurumlara karşı çıkabilir. Her koşulda nefesimizi kesecek büyük bir geçiş dönemi yaşayacağız. Astrolog Dinçer Güner, Satürn ve Uranüs çekişmesinde insanoğlunu bekleyen etkileri ve değişimleri Sözcü HAFTASONU okurları için kaleme aldı…

2021 yılında Kova burcunda seyahat eden Satürn ile Boğa burcu arasında zorlayıcı bir açı oluşacak ve senenin genelinde bu açının etkileri altında olacağız. Bu açıyı 2021 senesinde Şubat- Haziran ve Aralık ayında deneyimleyeceğiz. Ama ortaya çıkaracakları etkileri ise sene boyunca hissedeceğiz.

DEVRİMLER YAŞANACAK

Bu durum dünyada ve hisse senedi piyasalarında finansal istikrarsızlık ortaya çıkacağına ve belki de teknolojinin sektörünün yeni bir parlama dönemine gireceğine işaret ediyor olabilir. Eğer Satürn hakimiyeti dikte eden bir hükümet olarak düşünülürse Uranüs de özgürlük, bağımsızlık ve benlik dürtüsünü temsil eden halk olarak düşünülebilir. Ortaya çıkan uyuşmazlıklar zorlayıcı bir hale gelecektir. Bu durum hakimiyet sahibi olan mevcut hükümetlere karşı toplu protestolara ve hatta devrimlere sebep olabilir. Bu etkileşimden ötürü halk arasında büyük huzursuzluklar cereyan edebilir ve yenilik (Uranüs, Kova) taleplerine karşı kontrolünü kaybetmek istemeyenler (Satürn) azimle dirayet gösterebilir. Ancak en nihayetinde liderler ya yasalarda istenen veya artık işlemeyen yasa ve anlayışlardaki değişiklikleri kabul edecek ya da oylama sonucu veya cebren görevlerinden alınacaktır. Çünkü Uranüs'ün Satürn'e Kare Açı gerçekleştirmesi ayrılıklar ve görevden alınmalarla ilişkilidir. Kısacası Şubat- Haziran ve Aralık hem ekonomik depremlere hem de liderlerin değişimine işaret etmekte. Yine işsizliğin tavan yapabileceği zamanlar diyebilirim.

ÖZGÜRLÜKLER KISITLANACAK

Yine bu Şubat- Haziran ve Aralık ayları Uranüs ile Satürn arasında ki çekişme sonucu büyük depremlerin meydana gelmesine zemin hazırlayabilir. Bu ayları bu noktada biraz daha tehlikeli buluyorum. Avrupada yükselişe geçen milliyetçiliği engelleme çalışmaları ile karşılaşabiliriz bu aylarda. Uranüs özgürlük ile Satürn ise kısıtlama ile ilgilidir.

Bu yüzden de 2021 senesinde korona veya bambaşka virüsler yüzünden sokağa çıkma yasakları, kısıtlamalar ve sert kurallar gelebilir. Ne yazık ki Uranüs ve Satürn etkileşimi hava yolculuklarında sıkıntılar, uçak kazaları, grev gibi konuları da gündeme getirebilir. Yine bu ikili bu aylarda nükleer denemeler yapılabilir. Çok büyük yıldırım düşmesi sonucu ortaya çıkabilecek zor durumlar ve elektrik kesintileri söz konusu olabilir.

Gökyüzünün Sözcü'sü

KOÇ: Ailenizle zaman geçireceksiniz

Evinizle ve aile büyüklerinizle ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Evinizin dekorasyon ve tadilat işleriyle ilgilenebilir, evinizi güzelleştirmeye yönelik adımlar atabilirsiniz. Gayrimenkullerle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir.

BOĞA: Sosyal ilişkileriniz ön planda

Yakın çevrenizle olan ilişkileriniz ön planda olacak. İletişim trafiğiniz artacaktır, kardeşleriniz ve komşularınız manevi desteğinize ihtiyaç duyabilir. Kendinizi geliştirmenize yardımcı olacak eğitimlere ve seminerlere katılabilirsiniz.

İKİZLER: Gelir kapıları arayacaksınız

Maddi konuların ön planda olacağı bir gün. Gelir – gider hesabı yapmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Yeni gelir kapıları üzerine düşünebilir, finansal konularda adımlar atabilirsiniz. Sevdiklerinizle güzel zaman geçireceksiniz.

YENGEÇ: Kendinizi fazlasıyla şımartın

Bu birkaç gün kendinizi hassas ve duygusal hissedebilirsiniz. Bugünü kendinizle ilgilenerek ve yakınlarınıza duygusal destekte bulunarak değerlendirebilirsiniz. Bugünlerde kişisel bakımınıza vakit ayırabilir, kendinizi şımartabilirsiniz.

ASLAN: Psikolojik destek alacaksınız

Kendinizi içe dönük hissedebileceğiniz, yalnız kalmak isteyebileceğiniz bir gün olacaktır. Bedensel ve ruhsal sağlığınıza ekstra özen göstermelisiniz. Psikolojik destek almak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Kırıcı olmamaya dikkat edin.

BAŞAK: Hayallerinize odaklanın

Arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizle ilgili konular bu birkaç gün ön planda olacaktır. Dostlarınızla iletişime geçebilir, yakınlarınıza manevi destekte bulunabilirsiniz. Hayallerinizi, umutlarınızı ve ideallerinizi gözden geçirebilirsiniz.

TERAZİ: Duygusal davranmayın

Kariyerinizle ve iş hayatınızla ilgili konular ön planda olacak. İş sorumluluklarınızı yerine getirirken ailenizi, sevdikleriniz ve evinizi ihmal etmemelisiniz. Kariyerinizi ilgilendiren konularda duygusal davranmamaya özen gösterin.

AKREP: Felsefeye kafa yoracaksınız

Yurt dışı bağlantılı işler, hukuk ve eğitimle ilgili konular bugünlerde ön planda olacaktır. Din, inançlar ve felsefe konuları üzerine kafa yorabilirsiniz. Öğrenciyseniz akademik çalışmalarınızla ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz.

YAY: Finansal kriz kapıda

Finansal konuların gündemde olacağı bir gün olacaktır. Kredileriniz, borçlarınız ve gelir paylaşımıyla ilgili konular zihninizi meşgul edebilir. Korkularınız ve hayatınızdaki krizli durumlar bugün daha ön planda olabilir. Aile içi huzursuzluğa dikkat.

OĞLAK: Duygularınızı paylaşın

İlişkileriniz ve iş ortaklıklarınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edecektir. İkili ilişkilerinizde duygusal kararlar alabileceğiniz bir gün olacaktır. Yakınlarınızla duygularınızı paylaşmaktan çekinmeyin. Partnerinizin desteğinize ihtiyacı var.

KOVA: Sağlığınıza dikkat edin

Sağlığınız, çalışma hayatınız ve rutinlerinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edecek. Bugün sağlığınıza dikkat etmelisiniz, uykunuzu almaya özen gösterin. Birlikte çalıştığınız kişilerle kurduğunuz ilişkiler size iyi gelecek.

BALIK: Romantizm yaşanacak

Kendinizi romantik hissedeceğiniz, duygusal ihtiyaçlarınızın arttığı bir gün olacaktır. Sizi mutlu edecek aktivitelere ve hobilerinize vakit ayırmayı ihmal etmeyin. Çocuklarınıza yönelik sorumluluklarınız artabilir, sevginizi ihmal etmeyin.