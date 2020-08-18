Avrupa niye vize vermiyor acaba?

Alman Robert Koch enstitüsü tatilden dönenlerin üç haftalık verilerini açıkladı. Türkiye'den negatif sonuç almadan gidilemiyordu. Almanya'ya dönenlerde 501 koronavirüs vakası tespit edildi.

Peki, bu 501 bizim ülkede nasıl tespit edilemedi? Fakat bizimkiler süreci çok iyi yönetti!

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Hadi enflasyonu açıklarken uyduruyorsun, işsizlik rakamları külliyen yalan… Ülke büyümesinden, Merkez Bankası rezervlerine kadar inandırıcılığını kaybetmiş sayılar… Oy almak için ekonomiyi iyi göstermeye çalışıyorlar.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı sonuçlar da aynı şekilde güven vermiyor ve denetlenemiyor. İyi de insan hayatı bu… Yemişim seçiminizi, alacağınız oyu… İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?

İl valileri bizzat yalanlıyor Sağlık Bakanlığı'nı… Düşük sayı açıklayıp bırakamadık kendimizi kandırmayı. Tam bir şark kurnazlığını… Millet de alıştı… Sorsan Türkiye tarih yazdı!

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Haberde yazıyor; “Başta Almanya olmak üzere, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve İsviçre, Türk vatandaşlarına Avrupa turist vizesi ya da ziyaretçi vizesini tamamen durdurdu.”

Zaten mart başından beri vermiyordu. Çıkıp da konuyla alakalı açıklama yapmadı bir Allah'ın kulu… Aslında işin özeti, Avrupa Birliği mevcut durumun devamına karar verdi.

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Bizim için fark etmez. Zira Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; “Yurtdışına gidemiyoruz diyenler var. Vatandaşın böyle bir derdi yok” demişti.

Öyle bir derdi olsa ne değişecek ki? Euro yanaşmış 9 liraya… Oralarda su alıp içse yutkunamaz valla… Fakiriz işte anlamadınız mı hâlâ?

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Hangi ülke on binlerce kişiye 4 yıl vadeli tatil kredisi verdi? Esas soru; neden bir hafta tatil yapacak kadar bile para bulamadı milleti? Niye tatil yapmak için kredi çekmek zorunda kaldı bu ülke yurttaşları?

“Eski Türkiye'yi anlatın gençlere” diyor ya… Eski Türkiye'de insanlar aldığı maaşla giderdi tatile… Bırak tatili şimdi gidemiyor memlekete, ailesini görmeye…

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Avrupa vize yağdırsa, sınırlarını açsa bizimkiler kapar o sınırları… Zengin olanlar Avrupa'ya uçacak döviz harcayacak. Zinhar kabul edilemez!

Öylesine ihtiyacımız var ki; dövize, ölesiye… Kapılarımızı dünyanın en çok bulaşıcılık oranlarına sahip ülkelerden Rusya'ya sonuna kadar açmışız. Kalan sağlar bizimle…

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Turizm bu yıl nanay… Bizimkiler gayet pişkin; “Her yere ayak basacağız ve açığımızı yeni pazarlarla kapatacağız.” Tamam, sen her yere ayak basıyorsun ama turist Türkiye'ye ayak basmıyor, sorun orada…

Hava çok sıcaksa buzdolabınız var ya… Sokun kafanızı buzluğa… AKP öncesini düşünün… Nasıl geldi ülke buralara? Kafayı üşütürsünüz, çıkartın kafanızı… Kaçırmayın rezaletin devamını!