Dünyayı kıskandıran küçülme!

Türkiye ekonomisi yüzde 9.9 oranında küçüldü… Tabii ki küçülmenin yüzde 10 değil de yüzde 9.9 olması tamamen tesadüftü! Tek hanede kaldı bu sayede… Şans işte!

Salgın tüm ülkelerde küçülme sebebi olmuşken bizim bundan kaçmamız mümkün değildi… Burada sorun açıklanan verilerin güvenirliği…

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Neyse ki; bu aya özel yüzde 10 yerine yüzde 9.9 açıklandı… Çift haneli daralma beklentisinde olanların heveslerini kursaklarında bırakıldı.

Bize söylenene göre biz büyüdükçe onlar kahroluyorlardı... Neden bu kadar umursadıklarını kimse sormadı!

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Sorun ekonomik küçülme değil… Sorun tüm dünya küçülürken çıkıp “şöyle iyiyiz, böyle uçuyoruz” minvalinde açıklamalar yapması. Problemin ciddiyetine vakıf olmaması…

Dengelenemedik, çakıldık! Disiplin deseniz para basıp ne var ne yok bütün bütçeyi yedik… Ne oldu değişime? Tanıyamaz ekonomiyi kimse baksa tipine…

Hâlâ diğer ülkelerin küçülme oranlarını gösterip destan yazmaya çalışıyor. Onu bile başaramıyor!

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“Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi” deyip altına bir grafik yapıştırmış. Grafiğe göre en kötü durumda yüzde 31.7 küçülme oranıyla Amerika…

Oysa Amerika'da büyüme verileri yıllıklandırılmış açıklanır. Ülke ekonomisini yöneten birinin bunu bile bilmemesi… Ne bileyim, ben utandım!

Yok, bilip de yapıyorsa, o daha da fena… Amerika'nın küçülmesi Türkiye'nin hesaplama yöntemiyle yüzde 9.1'de… Bunu yüzde 31.7 gösteren Türkiye'de açıklanan verilerle nasıl oynar sizce?

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Türkiye gerçekten yüzde 9.9 mu küçüldü? İstatistik kurumunun bu rakamına inanacaksak yüzde 11 enflasyona, yüzde 13 işsizliğe de itibar etmemiz beklenir.

Zira bağımsızlığı kalmamış devlet kurumlarıyla, iktidarı iç içe geçiren başkanlık sisteminin sonuçları bunlar!

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Ekonomimiz kötü diyemeyiz. Öyle olsa 9 bin liralık Alman malı mutfak musluğu kullanılır mıydı sarayda? Demek ki ekonomi sağlam…

Nitekim ekonomi küçüldü, eridi falan da demeyelim. Kar topluyor diyelim…

İyi de bu büzüşme Türk Lirası cinsinden… Her ne kadar dolarla maaş almıyorsak ve dolarla maaşımız olmasa da… Dolar bazında karşılaştırma yapılıyor uluslararası arenada…

Türk Lirası dolar karşısında yüzde 23 değer kaybetti yılbaşından beri… Üzerine yüzde 10 küçüldü ekonomi… Siz hesaplayın artık nasıl fakirleştiğimizi…

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Bırak küçülmeyi yüzde 20 büyüdük deseler bile sakın itiraz etme! Soran olursa “Küçülerek büyüyoruz” de… Sonuçta beka meselesi, milli mücadele… Boşuna Ahlat köşkü yapılmadı Bitlis'te…

Olsun! Devlet-i Aliyye var olsun! Maşallah, giderlerini hiç kısmıyor. Belli ki ülkeyi büyütmeye uğraşıyor. İsraf, saltanat deyip geçme… Al sana kıskandıracak küçülme!