Kadehler bütçenin şerefine kalkıyor!

Ekonomi yönetimi tütün ve alkol tüketiminden bu yıl için 90 milyar lira vergi geliri elde etmeyi hedefliyor.

Bizim millet çok uyanık ya, yok kendi sigarasını sarıp, vay efendim kendi içkisini yapıp vergiden imtina edecekti. Sizce devlet bunu yedi mi? Etil alkole tat bozucu katıp, sigara kâğıdına vergi getirdi.

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Baktılar yine de tütün sarıp 20'lik paketi 3-4 liraya satanlar var. Hemen 3-6 yıl arası hapis cezası verilmesini kararlaştırdılar.

Arkasından geleneksel olarak temmuz başı itibarıyla bira, rakı ve sigaraların maktu ÖTV tutarlarını 6 aylık ÜFE oranında güncellemeyle yüzde 6.89 oranında artırdılar.

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Bugün 15 liraya satılan paket sigaranın 13 lira 15 kuruşu vergi… Bir paketin 2 dal 5 nefesi sana, kalan 17 daldan fazlasını devlet tüttürüyor senin adına…

Bir şişe bira… Ortalama bira fiyatı 12 lira… Aracı kârı dâhil esas fiyatı 5 lira… Üzerindeki vergi 7 lira… Bir şişeden 12 yudum çıksa, bunun 7 yudumu devletin kasasına…

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Yarasın devletime… Yine de büyük açık var bütçede… 2019 yılı boyunca ne ödediysek yetmedi, masayı süpürdü, sildi…

Hesaplarsak, üstüne Merkez Bankası'ndan bir o kadar altlık yaptı. Paraları saçtı. Açığı iyice büyüttü hâlâ doymadı! 2020 yılında açık iyice katlandı.

İçmeseniz bile bari bir-iki şişe rakı, bira alın da katkınız olsun devlete!

RÜŞVET VERENE CEZA ALANA MADALYA!

Amerikalı Alexion ilaç firması Türkiye'de 2010-2015 yılları arasında Soliris ilacının satışını artırmak için Sağlık Bakanlığı görevlilerine rüşvet verdiği için 21 milyon dolar ceza yedi…

Onlar rüşvet verdikleri için ceza yediler. Ya rüşvet alanlar? Merak etmeyin hiçbir şey olmaz! Onlar Türkiye'de yaşıyorlar.

Sahi siz son 18 yılda üzeri örtülmeyip cezalandırılmış tek bir ciddi yolsuzluk dosyasına rastladınız mı? İki değil, sadece bir tanesine! Yok efendim nerede?

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Amerikan 3M firması, şirket bünyelerinde bulunan Türkiye temsilciliği hakkında iç soruşturma başlattı zamanında…

Türkiye'de bazı kamu kuruluşlarına hizmet ve ürün satmak için rüşvet verip, haksız ihaleler aldığı, yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla…

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Şirket yetkilileri, “İş yapabilmek için Türkiye'de rüşvet vermek zorunda kaldık” deyip itiraf ettiler sonunda…

İktidar kime rüşvet verilmiş, kim yolsuzluk yapmış diye şirkete sormadı bile… Olayla ilgilenilmedi. “İtiraf etseler dahi inanmam” denildi. Hakikaten de itiraf edildi, inanılmadı! Alanların yanına kâr kaldı!

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Orası Amerika… Bize ters geliyor ama rüşvet “suç” kapsamına giriyor orada…

Öncelikle bu soruşturmayı başkası değil, 3M firmasının ABD merkezi bizzat kendi yaptı ve kendilerini ABD Adalet Bakanlığı'na şikâyet etti.

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3M şirketi için Türkiye pazarı küçük, küçücük. Yine de burada iş yapabilmek için “rüşvet vermek” zorundalar.

Esas siz bir de Türkiye'de cirosu milyar dolarlara ulaşan şirketlerin faaliyetlerini yürütebilmek için dağıttığı paraları düşünün. Kimler zengin edildi? Hatta ortak edildi.

RÜŞVET YERİZ ALKOL İÇMEYİZ!

Ülkede hırsızlık var mı? Yok! Peki, haksızlık var mı? Zinhar! Neden? Erdoğan'ın dediği gibi, “Haramı helali bilen toplumda uyuşturucu, alkol, hırsızlık haksızlık diye bir sorun olamaz!”

Mesela alkol içmek hırsızlık, haksızlık yapmak ile eşittir. Bunlar büyük sorundur. Özellikle haram, helal nedir bilmeyen alkol içen, domuz yiyen gavurlar Mars'a uzay aracı indirdiler.

Kim bilir Mars'ın neyini çalacaklar? Büyük sorunları var!

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Ben size söyleyeyim, bu uzay işlerinde çalışanlar kesin parti kollarından, eyalet senatörlerinden birilerinin yakınlarıdır. Üç beş yerden fazladan maaş almak için atanmışlardır.

Bizde böyle şeyler olamaz! Bizde tecavüz olur ama alkol olmaz. Çocuklar yaşlı dayılarla evlendirilir ama alkole hayır… Kadın dövülür, öldürülür ama alkol asla…

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Rüşvet olur, kayırma olur, torpil olur, hortumculuk olur, yalan dolan olur ama şarap maazallah…

Kul hakkı yeriz. Kamu malını parsel parsel yandaşa veririz. Kendimizden olmayana terörist deriz. Lakin biz haramı da helali de biliriz. Cezayı keseriz.