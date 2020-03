Döneklik her çağda, insanoğlunun her sıkışmasında, her toplumda var, fakat bizim ülkemiz kaçıncı sırada onu ben bilemiyorum.

Allah'tan döneklik var.

Kurtarıcı oluyor. (!)

Hem liderler için hem milletvekilleri için hem koltuk sahipleri için “döneklik çıkış yolu”…

Taze örnek yaşadık.

Dönekliğe sarıldı.

Çıkışı buldu.

Virüs hayhuyu içinde “taze döneklik kaynayıp” gitti. Gazete ve TV'ler dönekliği fotoğrafladılar ve “hatta sağ el kalbin üzerine götürülüp 3 defa vurularak yapılan dönekliğin katılım törenini” yayımlayıp haber yaptılar.

Niçin döndü?

Bu soru sorulamadı.

Nedense… (!)

★★★

İYİ Parti'den milletvekili seçilen Tuba Vural Çokal, 180 derecelik bir dönüş yaparak; seçildiği partinin programı, tüzüğü, dünya görüşü, demokrasi anlayışı ve seçilmeden önce meydanlarda, kahvelerde, dükkanlarda halka söyledikleri ile yüzde 100 zıtlık gösteren iktidar partisi AKP'ye katıldı.

Demişti ki:

AKP döneminde kutsal Meclisimizin tüm yetkileri tek kişiye teslim edildi.

Demişti ki:

Tek adam rejimi devreye girdi, ekonomi dibe vurdu. Pırıl pırıl çocuklar işsiz geziyor.

Demişti ki:

1 dakikalık masrafı 12 bin lira, 1 yıllık masrafı ise 6 milyar 480 milyon lira olan ak sarayım var.

Demişti ki:

Partinin adı Adalet Kalkınma Partisi ama adalet ve hukuk her gün biraz daha zedeleniyor.

★★★

Dirhemini yiyenin delirebileceği bu ağır cümle, tespit ve sergilemeleri sanki kendisi yapmamış gibi döndü gitti AKP'ye girdi.

Ve döneklik alkış aldı.

Bu cümleleri kendilerine ve partilerine yakıştıran milletvekili hanımı, alkışlayarak, bağışlayarak ve kalbi duygularla kucaklayarak partilerine törenle aldılar.

Güçleniyoruz dediler.

Allah'tan döneklik var. (!)

Güçleniyorlar. (!)

★★★

Döneklik havuza bile girdi. Havuz İBB'nin malıydı. İBB son seçimle CHP'li Başkan İmamoğlu'nun yönetimine geçince teklif yapıldı: Bu havuz, başkanı CHP'li olan İBB'den alınsın başkanı AKP'li olan Ümraniye Belediyesi'ne verilsin. Ve 10 yıl da ücret alınmasın. İBB Meclisi'nde AKP'li üyeler çoğunluktalar ve MHP'li üyelerle birlikte el kaldırdılar, havuz AKP'li belediyeye geçti.

Dönek havuz oldu. (!)

Bu dönek havuz Yeşilvadi Konakları adı verilen özel bir sitenin içinde yer alıyormuş ve bu sitede de çoğunlukla İBB'nin eski üst düzey yöneticileri ve AKP'liler oturmaktaymış. İBB'nin CHP Grubu Sözcüsü Tarık Balyalı, “Site sakinleri bu havuzu kullanmak için İBB'ye 100 bin TL ödemişler ama Belediye şirketi Spor İstanbul A.Ş. buraya 2.5 milyon harcamış” diyerek havuzu durduk yerde dönek yapmanın hangi ihtiyaçtan doğduğunu açıklamış oldu.

★★★

Allah'tan döneklik var!

Döne döne yüzüyorlar!

Dünya döneklik sıralamasında sanıyorum birinci sırayı kaptık!