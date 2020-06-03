Burnundan kıl aldırmıyor, damadını baş danışman ilan ediyor, dünyaya posta atıyor, Çin'e akıl öğretiyor, Alman Başbakanı'na hakaret ediyor, Arabistan Kralı'na kullanamayacağı silahları satıyor, Türk Cumhurbaşkanı'na ağır küfürlü yakışıksız mektup yazıyor, Kudüs'ün tamamını İsrail'in başkenti ilan ediyor, İngilizlere akıl veriyordu.

Tipik hindi kabarması!

Kiliseye sığındı.

Elinde İncil.

Fotoğraf çektiriyor.

Elinde İncil kilise içinde rahat fotoğraf çektirsin diye polis, biber gazı fırtınası ve plastik mermi hücumu yaratarak ortam temizliğine girişti.

Elinde İncil!

ABD'yi ikiye böldü.

Biz inanmış meleğiz.

Onlar şeytan terörist.

Diye ezber tekrarlıyor.

Siyah öfkeye karşı, beyaz ırkçılığı kayırma yöntemine sarıldı. Houston Polis Komiseri bile ona “Bu bölücü ağızları bırak” anlamında; “Yatıştırıcı, birleştirici bir cümle söylemeyeceksen hiç değilse çeneni kapat” diye bağırdı. Komiseri duymadı. Kimseyi dinlemiyor. Beyaz tenli gözü kararmış polisin “nefes alamıyorum” diye çırpınan siyah tenli George Floyd'un boğulmadan önce boynuna 8 dakika 46 saniye boyunca diziyle bastırmasını protesto edenleri orduyla korkuttu.

★★★

Amerika tık nefes!

Çatışma.

Yağma.

Yakın bir zaman önce Fransa'da benzin zammı ve yüksek vergilere kızgınlıkla başlayan “Sarı Yelekli Öfkenin” sokağa taşmasını görmüştük. Benzeri şimdi ABD'nin her yerinde sahneye çıktı.

Görünüşte polise tepki.

Aslında düzene isyan.

ABD dünyanın en büyük ekonomik, diplomatik, askeri, teknolojik gücü. Dünyanın kabadayısı. Yıllık milli gelir üretiminde dünyanın tek başına en zengini. Fakat onun bir de dökülen yüzü var; işsizlik, yoksulluk, umutsuzluk, koronavirüsün yüreklere saldığı, “paran yoksa ölürsün” korkusu… ABD zenginliği yaratıyor fakat bölüşmeye modeli izin vermiyor.

Bölüşümü bozdu.

Amerikan tarihinde görülmemiş gelir eşitsizliği patlaması bu burnundan kıl aldırmayan Başkan Donald Trump dönemine rastladı. Ekonomi tarihçisi Thomas Piketty'nin “zenginliğin büyümesini ve paylaşımını” inceleyen 750 sayfalık kitabında (adını KAPİTAL koydu) ABD'de en üst onda birlik diliminin, toplam gelirin yüzde 50'sinden fazlasını aldığını ve bunun yüzde 60'a doğru gittiğini yazdı. Zengin Amerika'da bütün zenginlik kaçınılmaz olarak bir avuç kaymak tabaka ve güç sahibinin eline geçti.

İşsiz sayısı 40 milyon. Günde 5-10 dolarla geçinmek zorunda kalanların sayısı 48 milyon. Toplumun bütün kesimleri; alttakiler, ortadakiler, üsttekiler zenginleşmeden aynı oranda pay alamadılar. Zenginlik 1970'den beri sürekli küçük bir azınlığın elinde birikti.

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Şimdi ne oluyor?

ABD'nin dökülen yüzü!

Zengin yüzünde patladı!

Türkiye'de de aynısı olabilir.

Yoksulluk artıyor.

Gelir uçurumu büyüdü.

Refah uçurumu açıldı.