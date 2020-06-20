Türkiye’nin vicdanı gazeteci Saygı Öztürk’ün yanında!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Saygı Öztürk'ün bu yazısı namussuzluktur” diye Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Saygı Öztürk ne yazdı?

Trabzon'u yazdı.

Partili akraba atamaları.

Partili evlenmeler.

Evlenince yükselmeler.

Bilirkişiler.

Bilirkişi raporları.

Yüksek tutulan bedel.

Soyulan devlet.

Soygunu görüp harekete geçtikleri için Trabzon'dan başka kentlere sürülen Başsavcı ile Trabzon Emniyet Müdürü….

Bunları yazdı.

★★★

Size özetleyeyim:

Trabzon dile gelmişti.

Kamulaştırma davalarında görevlendirilen bilirkişiler, rayiç bedelin üzerinde değer çıkarmışlardı. “Birinci” ve “İkinci” raporları da aynı kişilerin yazdığı iddiaları vardı. Yani “devlet organize” soyuluyordu. Trabzon bunu konuşuyordu.

Yıl 2018'di.

Trabzon Başsavcısı Mikdat Kutoğlu, soruşturma başlattı. Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik de tam destek verdi. Teknik takip, telefon dinlemeleri, fiziki takip, şüpheli itirafları 20 klasör dolusu belge 4 ay içinde toplandı.

Nisan ayıydı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri operasyon başlattılar.

7 Bilirkişi.

2 Adliye çalışanı.

1 Fotokopici.

10 kişi “devleti organize soydukları şüphesiyle” gözaltına alındı.

Nitelikli dolandırıcılık.

Belge sahtekarlığı.

Rüşvet örgütü kurma.

10 kişi mahkemeye çıkarıldılar. 8'i “adli kontrolle” serbest bırakıldı. 2'si tutuklandı.

★★★

Sonra ne oldu?

Saygı Öztürk yazıyor:

Dava açılmadan önce beklenmedik bir gelişme oldu. Soruşturmayı yürüten Trabzon Başsavcısı ile Trabzon Emniyet Müdürü, görevlerinden alınıp başka illere sürüldüler. Sonra da “Devleti organize soydurmaktan 10 şüpheli hakkında kovuşturmaya gerek olmadığına” karar verildi.

Trabzon'un vicdanı var.

Trabzon'un vicdanı kanadı.

★★★

Trabzon'da başka ne oldu?

Saygı Öztürk onları da yazdı.

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi yeni açılmıştı. Bakanlık 45 isim belirleyip gönderdi. Trabzon'da akraba atamaları patlaması yaşandı.

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkanı Yüksel Karakuş'un, Vakfıkebir Adliyesi'nde yazı işleri müdürü olarak görev yapan kız kardeşi Hacer Sönmez, Bölge Adliye Mahkemesi Bilirkişilik Bölge Kurulu'na müdür olarak geçiş yaptı. Bölge Adliye Mahkemesi İdari İşler Müdürü Bayram Kol'un Trabzon Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan kardeşi Ali Kol, Bölge Adliye Mahkemesi'ne geçiş yaptı ve müdür yapıldı. Trabzon Adliyesi yazı işleri müdürlerinden Ali Ateş, Bölge Adliye Mahkemesi'ne yazı işleri müdürü olarak atandı. Üç gün sonra da oğlu Evren Ateş'i naklen yanına yardımcı olarak alınmasını sağladı. Trabzon Adliyesi'nde zabıt katibi olarak çalışan Recep Karabak'ın ardından 5 gün sonra da eşi Nurdan Karabak Bölge Adliye Mahkemesi'ne geçiş yaptı. Trabzon Adliyesi'nde zabıt katibi olarak çalışan Mimar Sinan Ayvaz ve eşi Zehra Ayvaz, Bölge Adliye Mahkemesi'ne geçti. Savcılık Yazı İşleri Müdürü Ali Çavuşoğlu'nun hem oğlu hem kızı sınavla adliyeye alındı.

★★★

Partili yükselmeler.

Partili evlenmeler.

Evlenerek yükselmeler.

Trabzon'da bunlar da oldu.

Saygı Öztürk şunları yazdı:

Bahar Ayvazoğlu, milletvekili seçilmeden önce AKP Trabzon Kadın Kolları Başkanı'ydı. Yardımcılığını da Emine Altuntaş yapıyordu. Bahar Hanım milletvekili seçilince Emine Hanım kağıt üzerinde Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü özel kalem müdürü yapıldı. Ertesi gün, dönemin Trabzon Valisi Yücel Yavuz'un onayıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı oldu. Oradan İstanbul Valiliği'nde önemli bir göreve atandı. Sınavsız bir biçimde memur oldu ve yükselip gitti. Önceki Belediye Başkanı Orhan Gümrükçüoğlu döneminde 10'a yakın özel kalem müdürü atandı, aynı gün bunlar daire başkanlıklarına getirildi. Sayıştay, özel kalemden daire başkanlığına atama yapılamayacağını söylese de değişen bir şey olmadı.

★★★

Ali Ayvazoğlu, Trabzon Belediyesi TRABEL şirketinde işçi kadrosunda çalışıyordu. Bahar Hanım (Bahar Ayvazoğlu sonradan AKP milletvekili oldu) ise AKP Merkez İlçe Başkanlığında sekreter olarak işe alınmıştı . Ali Ayvazoğlu, ilçe binasına sıkça gidip gelmeye başladı. Evli olan Ali Ayvazoğlu Bahar Hanım ile dostluğunu ilerletti. Ali Ayvazoğlu eşinden boşandı. Bahar Ayvazoğlu ile evlendi. Memuriyette jet hızıyla yükseldi. AKP'li Ortahisar Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü oldu.

Sonra ne oldu?

Saygı Öztürk yazıyor:

Trabzon'un 20 yıldır Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmail Kansız görevinden alındı. İşçi Ali Ayvazoğlu, jet hızıyla Trabzon İl Kültür ve Turizm müdürü oldu. Bahar Ayvazoğlu 2015'te AKP'den milletvekili seçilip Ankara'ya taşınınca eşi Ali Ayvazoğlu da Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne atandı.

★★★

Gazeteci Saygı Öztürk'ün Trabzon'da yaşanan, kulaktan kulağa dolaşan fakat halktan gizlenenleri yazdığı bu 2 bin satırlık yazı içinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “… Ali Ayvazoğlu, ilçe binasına sıkça gidip gelmeye başladı. Evli olan Ali Ayvazoğlu Bahar Hanım ile dostluğunu ilerletti….” cümlesini öne çıkarıp, “Saygı Öztürk'ün bu yazısı namussuzluktur” dedi.

Kadın ve erkek.

Önce dost olur.

Sevgili olur.

Çok yakın olur.

Sonra evlenirler.

Bunu yazmak niçin namussuzluk olsun! Türkiye'nin vicdanı gazeteci Saygı Öztürk'ün yanında!