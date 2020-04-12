Kaş yapalım derken göz çıkartmak!

Tamam… Korkunç bir salgınla karşı karşıyayız…

Ülkeyi yönetenler her türlü önlemi almak zorunda…

Sokağa çıkma yasağı, bu tedbirlerden biridir…

Tamam da kardeşim… Bunu daha bilinçli, daha uygun bir şekilde yapamaz mıydınız?

Gecenin saat 22.00'sinde açıklama yapıp, iki saat sonra sokağa çıkma yasağının başlayacağını ilan etmek, düşüncesizce davranan yönetimin zafiyetidir!

Fransa, İtalya ve Almanya'da uygulanan sokağa çıkma yasakları insanlara çok önceden duyurulmuş, herkes buna göre önlemini almıştı.

Bizde ise “şark usulü” yapılan açıklama sonucu satış yerleri tıklım tıklım doldu, akıl almaz çirkinlikte görüntüler oluştu.

Maskesiz, eldivensiz insanlar, tıkış tıkış yerlerde sosyal mesafeyi de korumadıklarından belki de virüsü birbirlerine geçirdiler!

Yani, “Kaş yapalım derken göz çıkartıldı!” demek yanlış olmaz sanırım!

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Dedik ya… Böyle küresel salgında her türlü tedbir alınabilir ama bu böyle “Bir gece ansızın gelebilirim” şeklinde yapılmaz!

Yasağın ilan ediliş biçimi çok yanlış!

Hiçbir hazırlık yapmadan, halkın ihtiyaçlarını karşılayacak önlemleri almadan 31 kentte şıp diye karantina başlatmak faydadan çok zarar sağlar!

Meral Akşener'in deyimiyle “Kriz yönetiminde ne kadar acemi olduklarını ispatladılar!”

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Gece yasak başlayacağı haberini duyan millet sokaklara akın etti.

Fırınların, marketlerin önünde tam bir kaos yaşandı.

Bu gibi toplumsal olaylarda en kötü, en tehlikeli durum paniktir.

Kriz yönetiminin her önlemi düşünüp böyle bir paniğe sebep olmaması gerekir.

Oysa gördüğümüz manzaralar çok üzücü.

On binlerce maskesiz insan, sosyal mesafe kuralını yıkıp geçerek, salgının çok daha tehlikeli hal alması için tüm şartları oluşturdu.

Ekmek kuyruklarında tekme-tokat birbirine girenler oldu. Ortalık kıyamet gününe döndü.

İnsanlarımızın hali ağlanacak gibiydi.

Bu işi maalesef doğru dürüst beceremediler!

Prof. Ceyhan'ın mektubu

Dün Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın “İnsanlar belli bir ortalama yaştan daha uzun yaşayamaz. Bu neyle sağlanır? Allah bakteri yaratmış. Siz buna karşı ilaçlar, antibiyotikler buluyorsunuz, öldürüyorsunuz. Bu sefer bakteriler bu dengeyi koruyabilmek için direnç geliştiriyor. Allah virüsleri yaratmış! Neden yaratmış? Çünkü insanların belli bir sayı üzerinde çoğalmaması gerekir!” şeklindeki sözlerini nakletmiştim.

Bir bilim adamı olan Ceyhan'ın, koronavirüs belasını insanlığın başına Allah'ın yolladığını ileri sürmesinin bilimsel bir yanı olmadığını söyleyerek onu eleştirmiştim. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan, tahmin ettiğim gibi, bir açıklama geldi. Özetliyorum:

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“Üç hafta önceki bir TV programında, ‘Virüsler neden mutasyona uğruyor?' sorusuna verdiğim yanıtta, virüslerin de bakterilerin de bu dengenin bir parçası olduğunu, insan nüfusunun sürekli artması halinde bu dengenin bozulacağını, insanların yiyecek gıda bulamayacaklarını, biz antibiyotik buldukça bakterilerin direnç geliştirdiğini, biz aşı ve antiviral ilaçlarla virüsleri yok etmeye çalıştıkça, onların da mutasyonla canlılık kazanmaya çalışacağını, neticede insanların ortalama ömrünün belli bir düzeyde tutulduğunu söyledim. Bu virüslerin fonksiyonu ile ilgili soruya da ‘Allah bakterileri ve virüsleri neden yaratmış sizce?' diye bir soruyla karşılık verdim.

Siz buna ister doğanın, ister Allah'ın dengesi deyin, virüsler mutasyona uğramaya, bakteriler de direnç geliştirmeye devam edecekler. Bilim tektir ve doğrudur.”

GÜNÜN SÖZÜ

Yöneticilerinde öngörü, titizlik ve basiret zayıfsa o devlet güçlü olamaz!