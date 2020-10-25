Aylık için yurtdışındaki çalışmanın sona ermesi gerekiyor

Yaklaşık 42 yıldır Almanya'da yaşayan ağabeyim yurtdışı borçlanması yaparak emekliliğe hak kazandı. Ancak Almanya'da çalışmaya devam ettiği için emekli maaşı bağlanırsa yasal olmayacağı, fark edilirse cezasıyla birlikte geri alınacağı söylendiğinden, emeklilik için başvuru yapılamadı. Yakınlarımızdan ve çevreden duyduğumuz ise, çoğu insanın hem çalışıp hem maaşının bağlandığı. Yasal olarak hakkımız varsa nasıl bir yol izlemeliyiz? Pembe Kadıkıran

Yurtdışı hizmet borçlanmasıyla emekliliğe hak kazanıldığında, emekli aylığının bağlanabilmesi için yurtdışındaki çalışmanın sona ermesi, yurtdışında ikamete dayalı sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almıyor olmak gerekiyor.

2020 Haziran ayında, yurtdışında zorunlu sigortalılığa tabi olsa dahi kısa süreli çalışma olarak adlandırılan işlerde çalışanların aylıklarının bu kapsamda değerlendirilmeyeceği ve kesilmeyeceğine ilişkin yasal düzenleme yapıldı. Ancak hangi işlerin kısa süreli çalışmaya tabi işler olduğu yönetmelikle belirlenmediğinden henüz uygulanmıyor.

Ağabeyiniz emekliliğe yurtdışı borçlanmasıyla hak kazandığından, yurtdışındaki çalışması sona ermeden emekli aylığı bağlanmaz. Zaten aylık bağlarken de yurtdışında çalışmaya devam edip etmediği soruluyor. Yanlış beyanın tespiti halinde sıkıntı yaşar. Ancak yönetmelik yayımlanıp, çalıştığı iş kısa süreli çalışmaya tabi işler kapsamında olursa, emekli aylığını bağlatabilir.

Borçlanma için tarih aralığı belirlenmiyor

13.12.1971 doğumluyum. 03.05.1993 tarihinde SSK girişim yapıldı. 27.11.1991 – 27.03.1993 tarihleri arasında askerlik yaptım. Kaç gün askerlik borçlanması yapmam gerekir? Askerlik yaptığım gün kadar mı borçlanma yapmalıyım? Borçlanmayı hangi tarihten itibaren başlatmam gerekir? Askerliğe başladığım tarihten itibaren mi? Cem Güdürü

3 Mayıs 1993 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5675 prim günü ve 54 yaş şartlarına tabisiniz.

Emeklilik yaşınızı öne çekmek için askerlik sürenizin tamamını borçlanmanız gerekmiyor. Borçlanacağınız tarih aralığını belirlemeniz de gerekmez. Zira sigorta başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlanılması halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülüyor.

161 gün askerlik borçlanması yaparsanız, sigorta başlangıcınız 161 gün geri gelir ve 22 Kasım 1992 olur. Emeklilik yaşınız da 53'e iner.