Aman dikkat…

Ayasofya meselesi son günlerde neden gündeme geldi?

Soru, şimdilik burada asılı dursun, yanıta geleceğim…

Mimarlık tarihimiz “Fossati Kardeşler” olmazsa eksik yazılır.

Gaspare Fossati (1809-1883) ile Giuseppe Fossati (1822-1891) İsviçreli kardeşler.

Gaspare Fossati 1833'te Rusya'ya gitti; üç yıl sonra Petersburg'da saray mimarı unvanını aldı.

Çar, Gaspare Fossati'yi -İstanbul Rus Elçiliği binasının yerine büyük ve gösterişli bina inşa etmek üzere- İstanbul'a gönderdi. Gaspare yanına çağırdığı kardeşi Giuseppe Fossati ile 1838'de inşaata başladı. Binanın açılışı 1845 yılında gerçekleştirildi.

Elçilik inşaatının ayrıntıları sürerken 1847 yılında Sultan Abdülmecit, Fossati kardeşleri saraya davet etti. Ve Ayasofya'nın restorasyonu için görevlendirdi…

O dönem… Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanında Osmanlı'ya yardım eden Rusya ile Balkanlar sebebiyle ilişkiler gergindi.

Dış ilişkileri fevkalade yürütmesiyle bilinen Abdülmecit, Rusya elçilik binasını yapan Fossati kardeşleri Ayasofya'nın restorasyonu için “yumuşama siyaseti” sebebiyle görevlendirdi. Ki biliyordu ki, Ayasofya Rusya Ortodoksları için kutsal mekandı.

Bu tarihi bilgiyi de kenara koyun, döneceğim…

Hürriyet gazetesinin dün manşeti şöyleydi:

“Başpiskopos Haddini Aştı.”

Atina Başpiskoposu Yeronimus, Ayasofya'nın cami yapılmak istenmesini, “Bu bir oyun. Türkiye'nin buna cesaret edemeyeceğine inanıyorum” demişti.

Demeç kışkırtıcıydı.

Ekleyeceklerim bitmedi:

ABD NEREDEN ÇIKTI

Haziran ayında ilginç demeçler ardı ardına verildi.

Birini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay…

Diğerini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu verdi.

Dedikler şuydu:

-“Türkiye ve ABD, Libya konusunda ortak çalışma yürütecek. Sayın Trump da buna olumlu baktı ve bizim düzeyimizde yani dışişleri, savunma bakanları düzeyinde, istihbaratlar düzeyinde birlikte çalışma talimatı aldık. Şimdi teknik düzeyde arkadaşlarımız görüşüyor. Burada ortak hareket etmemiz, bölgenin istikrarı ve Libya'nın geleceği bakımından da önemlidir…”

Demeçleri duyunca şunu dedim; “Libya meselesini Rusya ile görüşerek çözerken ne ara ABD ile ortak çalışma yürütmeye başladık?”

Suriye'de olduğu gibi Libya'da da Rusya ile işbirliği yapmıyor muyduk?

CIA ajanı Hafter ile Libya'da savaşmıyor muyduk?

Bu yıl başında Moskova'da barış görüşmelerine başlamamış mıydık?

Rusya'nın, Hafter'in meseleyi askeri yoldan çözemeyeceği ve başlatılan barış sürecini engellediğini duymamış mıydık?

Şimdi birden ABD nereden çıktı?

Keza:

Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu arasında Libya konusundaki sıcak işbirliği süreci, Bakan Akar'ın ele geçirilmiş Rusya yapımı taarruz helikopteri önünde BBC'ye röportaj verme aşamasına ne zaman geldi?

Kuşkusuz Türkiye, Libya konusunda çok yönlü dış politika yürütebilir/yürütmelidir.

Dikkatimi çeken Rusya'yı kışkırtmak için birilerinin düğmeye basıp basmadığı… Ki -FETÖ eliyle- düşürülen Rus uçağını anımsatmak isterim… Ortada geçerli sebep yokken bugün aniden Ayasofya tartışması da bu nedenle mi gündeme getirildi?

Evet hedef Rusya ilişkisini tekrar bozmak mı? Kim o “parmak?”

Öyle ki:

Rusya Ortodoks Kilisesi'nin Ukrayna meselesi yüzünden “sarı kart” gösterdiği (ve ABD gölgesinde gördüğü) Yunan başpiskoposların Ayasofya konusundaki kışkırtıcı açıklamasını bu perspektiften değerlendirmek gerekmez mi?

Türkiye'yi, Rusya'ya karşı kimler kışkırtıyor?

FETİH SEMBOLÜ

Her daim bu köşede “okuma kılavuzu” yazıyorum:

Karşılaştırmalı tarih!

Ayasofya'nın 1935 yılında müze yapılması kararı hakkında tartışma yaparken Türkiye'nin, o yıllar Batı ve Sovyetler Birliği ile ilişkilerini bilmek zorundasınız.

Biz, Türkiye Cumhuriyeti'ni 1923'de kurduk. Ama. Batı için hâlâ Osmanlı idik; ve onlar için nihai hedefimiz tekrar Osmanlı İmparatorluğu'nu kurmak idi! Bizi hâlâ tehdit unsuru görüyorlardı…

Kiliseyi camiye veya camiyi kiliseye dönüştürmek fetih yapmanın sembolüdür.

Biz o dönem Romanya, Yunanistan, Yugoslavya ile Balkan Antlaşması imzaladık. Sovyetler Birliği ile sadece dostluk değil, ticaret anlaşması da yaptık.

İşte… Artık fetih hedeflemediğimizi dünyaya göstermek için Ayasofya'yı müze yaptık. (Ki bu psikolojik propagandayla Hatay'ı topraklarımıza kattık.)

Bugün… Libya konusunda haklı dava yürütürken fetih amaçlı olduğumuzu göstermek için mi Ayasofya'yı cami yapmak istiyoruz? Böyle dış politika olur mu?

Hele… Rusya'yı karşımıza alacak bu tehlikeli siyasetin Türkiye'ye tek yararını gösterebilir misiniz?

Hatırlatırım:

Rusya ile bozulan ilişkileri düzeltmek isteyen Sultan Abdülmecit, birden kendini İngilizler-Fransızlar ile yan yana Rusya'ya karşı verilen Kırım Savaşı'nda buluverdi!

Aman dikkat…