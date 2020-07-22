Futbol dediğin top’lumun aynasıdır

1970, Kasımpaşa yok.

1980, Kasımpaşa yok.

1990, Kasımpaşa yok.

2000, Kasımpaşa yok.

2002, Kasımpaşalı iktidar oldu.

2004, Kasımpaşa üçüncü ligde.

2005, Kasımpaşa ikinci ligde.

2006, Kasımpaşa birinci ligde.

2007, Kasımpaşa süperligde.

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1999, Kayseri yok.

2000, yok.

2001, yok.

2002, yok.

2003, Kayserili başbakan oldu.

2004, isim hakkı filan ayarlandı, futbolla çıkamayan Kayseri, siyasetle süperlige çıktı.

Hatta peşinden bir Kayseri takımı daha, Erciyes de çıktı.

10 sene boyunca Kayseri devamlı süperligdeydi.

Kayserili'nin cumhurbaşkanlığı görev süresi bitti, şak, Erciyes küme düştü.

Kasımpaşalı'yla Kayserili'nin arası bozuldu, bu sene öbür Kayseri de yolcu görünüyor.

Kayserili gitti, Kayseri'de futbol bitti.

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Londra belediyespor var mı?

Paris belediyespor?

Hani nerede Berlin belediyespor?

Siz hiç New York belediyespor diye bir şey duydunuz mu?

Bizde vardı.

Hiç taraftarı olmayan belediye kulüplerine, belediye kaynaklarıyla dev bütçeli kadrolar kurdular.

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Melih Gökçek'in takımı Ankara büyükşehir belediyespor mesela, Ankaraspor adıyla özelleştirdiler, süperlige çıkardılar, adını Osmanlıspor olarak değiştirdiler.

Kasımpaşalı'yla Melih Gökçek'in arası bozuldu, Kasımpaşalı şak diye Melih Gökçek'i istifa ettirdi, Osmanlı yıkıldı.

Önce süperligden düştü, bu sene birinci ligden de düştü.

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Bursa, Kayseri, Rize, Antalya, Afyon, Eskişehir, Antakya, Konya, Sakarya, Giresun, Diyarbakır, Elazığ stadyumlarında “Atatürk” adını sildiler.

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Türk milletinin rengi ay-yıldızlı bayrağımızın renkleri kırmızı-beyaz'dır, değiştirdiler, milli formayı turkuaz yaptılar.

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Futbol federasyonu başkanı yandaş müteahhit.

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Süperlig'in yayıncı kuruluşu Katar.

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Başakşehir diye bir takım yoktu.

Çünkü, zaten Başakşehir diye bir ilçe bile yoktu.

Önce İstanbul büyükşehir belediyesporu süperlige çıkardılar, sonra Başakşehir ilçesini kurdular, sonra İstanbul büyükşehir belediyesporun adını Başakşehir olarak değiştirdiler, asrın liderimiz “Başakşehir takımını ben kurdum” dedi, şampiyon oldu.

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Tribün geliri yok.

Forma satış geliri yok.

Reytingi yok.

Ama sponsoru var.

Sağlık bakanımız.

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(Futbol sevmeyenleri yazının en başında uyarmayı unuttum, futbol yazısı değildir bu…

Muz cumhuriyeti yazısıdır.

Muz orta yaparak bitireyim.)

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Başakşehirspor Katar'a satılırsa, artık önümüzdeki maçlara bakacağız diye teselli bulan Türk futbolu bir daha kendine gelemez.