Allame-i sümme haşa'tül kürre-i muazzama, dünya lideri

Hakimiyyet-i zat-ı şahane tenezzül'ü bişereffiye, tek adam

Mukavvet'ül kuvvetilazim, dik dur eğilme

Cenabet-i kefere, dış güçler

Tığ-ı teber hazine-i hassa istikbaliyyeyi rezil-i rüsva, merkez bankası

Seyr'ül minare-i rüzigar, şahlanıyoruz

Sevk-i feza hicret'ül yalelli, pik yapıyoruz

Namahrem'ül arz-ı hüzzam, instagramdan istifa

Melanetiyye-i bülbül'ü kelam, twitter'dan istifa

İrtibat-ı mahsusa emir'ül sebil-i tulumba, Katar emiri

Hezarfen'ül beleş-i fir'kayme, Katar'dan hediye uçak

Harb'ül seferiyyeyi fevkalbeşer mafiş, tank fabrikası

İçtima-i beşeriyye dimağ'ül pir-u pak, sayın ahalimiz

Sine-i üryan'ül velimelvekil, soyuyorsa beni soyuyor

Takke-i iblis, feto

Asakir-i mansure dalaletiyye'tül gaflet-i kusuriyye, kandırıldık rabbim affetsin

Cedd'i biteviyyeyi gudubet'ül deccal, cehape zihniyeti

Yekun'u umumiyye ne zeker-i şam ne sima-i arabiyye, Avrupa birliği

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Hurufat'ül mekruh, Sözcü gazetesi

Mevkuteyyi hıyanet'ül sarih, Cumhuriyet gazetesi

Sath-ı simaiyeyyi zifir, Tele1

Perde'tül fitne-i fücur, Halk Tv

Havadis'ül zenne-i endaze, yalaka medya

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Musibet'ül haşere, covid

Muhayyile-i hissi kablel vukuu, pcr testi

İçtima-i beşerriyye'tül tahayyül'ü gayr-i muamma, vaka sayısı

Rakkam-ı zümrütiyye işkembe'tül kübra, turkuaz tablo

Hilkat'ı abes insiyak-ı muafiyetiyye, her vaka hasta değildir

Alamet-i murdar, pozitif

Redd'i tezahür-ü fuzuliyyeyi hezeyan, negatif

Vaka'ı tirsiye sirayet-i vesvese, ulan bana da bulaştı mı acaba?

Velvele'tül ecdad-ı silsile şeşbeş'i la havle, 65 yaş

Fesat'ül zındık, Türk Tabipleri Birliği

Cenabet'ül tenzih-i ricat, maske

Musibbet'ül deff-i fıskiyye, aşı

Mahşer-i felakatiyye'i tekerrür'ül mütemadiyye, ikinci dalga

Malumatiyyeyi tebliğ-i maraz, filyasyon

Şecere-i melanetiyye, hes kodu

Ekalliyet-i melaike, Fahrettin Koca

Müneccim'ül zümre-i sükut'el kuzu, bilim kurulu

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Mübarek anamız Zübeyde hanım'ın oğluna verdiği çeyiz bilezikleriyle, Kuvayı Milliyecinin sırtından çıkarıp sattığı paltosuyla, yurtsever müftünün kefen parasıyla kurulan bu onurlu devletin, emek emek biriktirdiği malı mülkü, adeta işporta tezgahı gibi alıcı bekliyorsa… 83 milyonluk koskoca ulus, alt tarafı 300 bin nüfuslu kabile tarafından kapış kapış kapışılıyor diye, utancından yerin dibine gireceğine, seviniyorsa…

E, lazım olur, ufak ufak Arapça öğrenmekte fayda var.

Bu kıyağımı unutmayın.