Allame-i sümme haşa'tül kürre-i muazzama, dünya lideri
Hakimiyyet-i zat-ı şahane tenezzül'ü bişereffiye, tek adam
Mukavvet'ül kuvvetilazim, dik dur eğilme
Cenabet-i kefere, dış güçler
Tığ-ı teber hazine-i hassa istikbaliyyeyi rezil-i rüsva, merkez bankası
Seyr'ül minare-i rüzigar, şahlanıyoruz
Sevk-i feza hicret'ül yalelli, pik yapıyoruz
Namahrem'ül arz-ı hüzzam, instagramdan istifa
Melanetiyye-i bülbül'ü kelam, twitter'dan istifa
İrtibat-ı mahsusa emir'ül sebil-i tulumba, Katar emiri
Hezarfen'ül beleş-i fir'kayme, Katar'dan hediye uçak
Harb'ül seferiyyeyi fevkalbeşer mafiş, tank fabrikası
İçtima-i beşeriyye dimağ'ül pir-u pak, sayın ahalimiz
Sine-i üryan'ül velimelvekil, soyuyorsa beni soyuyor
Takke-i iblis, feto
Asakir-i mansure dalaletiyye'tül gaflet-i kusuriyye, kandırıldık rabbim affetsin
Cedd'i biteviyyeyi gudubet'ül deccal, cehape zihniyeti
Yekun'u umumiyye ne zeker-i şam ne sima-i arabiyye, Avrupa birliği
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Hurufat'ül mekruh, Sözcü gazetesi
Mevkuteyyi hıyanet'ül sarih, Cumhuriyet gazetesi
Sath-ı simaiyeyyi zifir, Tele1
Perde'tül fitne-i fücur, Halk Tv
Havadis'ül zenne-i endaze, yalaka medya
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Musibet'ül haşere, covid
Muhayyile-i hissi kablel vukuu, pcr testi
İçtima-i beşerriyye'tül tahayyül'ü gayr-i muamma, vaka sayısı
Rakkam-ı zümrütiyye işkembe'tül kübra, turkuaz tablo
Hilkat'ı abes insiyak-ı muafiyetiyye, her vaka hasta değildir
Alamet-i murdar, pozitif
Redd'i tezahür-ü fuzuliyyeyi hezeyan, negatif
Vaka'ı tirsiye sirayet-i vesvese, ulan bana da bulaştı mı acaba?
Velvele'tül ecdad-ı silsile şeşbeş'i la havle, 65 yaş
Fesat'ül zındık, Türk Tabipleri Birliği
Cenabet'ül tenzih-i ricat, maske
Musibbet'ül deff-i fıskiyye, aşı
Mahşer-i felakatiyye'i tekerrür'ül mütemadiyye, ikinci dalga
Malumatiyyeyi tebliğ-i maraz, filyasyon
Şecere-i melanetiyye, hes kodu
Ekalliyet-i melaike, Fahrettin Koca
Müneccim'ül zümre-i sükut'el kuzu, bilim kurulu
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Mübarek anamız Zübeyde hanım'ın oğluna verdiği çeyiz bilezikleriyle, Kuvayı Milliyecinin sırtından çıkarıp sattığı paltosuyla, yurtsever müftünün kefen parasıyla kurulan bu onurlu devletin, emek emek biriktirdiği malı mülkü, adeta işporta tezgahı gibi alıcı bekliyorsa… 83 milyonluk koskoca ulus, alt tarafı 300 bin nüfuslu kabile tarafından kapış kapış kapışılıyor diye, utancından yerin dibine gireceğine, seviniyorsa…
E, lazım olur, ufak ufak Arapça öğrenmekte fayda var.
Bu kıyağımı unutmayın.