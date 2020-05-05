Servi gibi umutlar döndü birer iğdeye geçti Bor’un pazarı sür eşşeği Sisi!ye!

Herkes ABD'ye giden maskeleri konuşuyor.

Halbuki aynı gün, Mısır'dan patates geldi.

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Niğde, patates üretiminde başkentimiz, depolarımız ağzına kadar patates dolu, ama… Mısır'dan Niğde'ye patates ithal ettiler.

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Gemilerle Mersin Limanı'na indirdiler, tırlara yüklediler, Niğde'ye getirdiler, üretimi durdurulmuş bir tekstil fabrikasına yığdılar, “Niğde patatesi” adı altında Türkiye'ye kakalıyorlar.

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Patates bu…

Dünyanın en kalender bitkisi.

Uzayda bile yetişiyor.

Amerikalılar uzay istasyonundaki serada yetiştirdi, hasadını yaptı, uzay mekiğiyle dünyaya gönderdi, test edildi, lezzeti, besleyiciliği dünyadakiyle aynı çıktı.

Çölde bile yetişiyor.

Plaj kumuna ekiyorsun, çıkıyor.

Aeroponik sistemle “topraksız” bile yetişiyor.

Dünyanın en bereketli memleketi Türkiye'de Niğde'nin yanısıra 70 şehrimizde patates yetiştiriciliği yapılıyor, köyler patates fışkırıyor.

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Yerli ve milli diyen arkadaşlar “ithal” ediyor!

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E, hani ‘biz bize yeteriz'di?

Yerlisi bol bol yeterken, niye getirildi elalemin patatesi?

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Üstelik…

Biz bu Sisi'yle kavgalı değil miyiz kardeşim?

Darbeci demiyor muyuz?

Katil demiyor muyuz?

Libya'dan Suriye'ye Kıbrıs'a kadar her konuda çatışmıyor muyuz?

Büyükelçimizi kovmadı mı?

İstanbul'da Binali'yi mi seçeceğiz, yoksa Sisi'yi mi seçeceğiz demiyor muydunuz?

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Bakın biz belediyeye Binali'yi getirmedik ama, siz sofraya patatesi kimden getirdiniz?

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Mitingde Rabia işareti yapacaksın.

Sofrada Sisi patatesi yiyeceksin, öyle mi?

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Müslüman kardeşimiz diyeceksin, Mursi'yi şehit ilan edeceksin.

Ramazan ayında Sisi'den patates alacaksın, öyle mi?

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Sisi patatesiyle iftar caiz midir mesela?

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Ne diyordu Erbakan?

“Patates dini” diyordu.

Boşuna eleştirmişiz rahmetliyi.

Sizi gidi patatesçiler sizi!