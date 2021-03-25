AB, Türklere serbest dolaşım getiriyor: Bu ne anlama gelecek?

Türkiye ile AB arasında devam eden tam üyelik sürecinde bugün üç başlık daha açılabilir. Ancak bu açılacak fasıllarla ilgili henüz tartışmalar sürüyor.

Fransız Haber Ajansı AFP, Türkiye'nin değişmesini istediği Gümrük Birliği, güvenlik konusunda üst düzey diyalog ve serbest dolaşım konularında AB'nin bugün liderler zirvesinde karar vereceğini duyurdu.

VİZESİZ GİDİP GELEBİLECEĞİZ

Haziran ayındaki açılımların ardından, özellikle serbest dolaşım konusunda bir geçiş süreci öngörülebilir.

Serbest dolaşım, vize almadan Türk pasaportu ile AB üyesi ülkelerde belki ilk başta üç ay kalabilmeyi veya iş için sınırsız giriş – çıkış yapabilmeyi ifade ediyor.

SONUÇ BİLDİRGESİNE BAĞLI

Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan görüşmeler de, AB'nin tavrının yumuşamasına neden oldu.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, özellikle Doğu Akdeniz konusunda, daha uzlaşmacı tavır beklediklerini söyledi.

BİRLİK DAYANIŞMASI VE HATALI KARAR

Erdoğan'ın ise, “Birlik dayanışması adına” AB'nin Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin arkasında bu şekilde haksız bir duruş sergilememesini beklediğini vurguladığı belirtiliyor.

AB'nin ayrıca, Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için, yaklaşık 1 milyar Euro'luk yeni bir kaynak aktarımı sözü verdiği öğrenildi. Ayrıca, Türkiye ile AB arasındaki mültecilerin engellenmesi konusundaki anlaşmanın devamlılığı konusunda fikir birliği sağlandı.

İlginizi Çekebilir Gözler AB Liderler Zirvesi'nde: Ana başlık Türkiye ile ilişkiler