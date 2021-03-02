ABD’den ortalığı karıştıracak Türkiye mektubu

Türkiye’nin son dönemde S-400 ve F-35 krizleri yaşadığı ABD’den flaş bir çağrı geldi. Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde 170’i aşkın isim Türkiye talepleriyle ilgili Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’a bir mektup yazdı.

26 Şubat tarihli mektup yeni basına sızarken, Reuters’ın aktardığına göre Biden yönetimi ilişkileri formüle ederken Türkiye’deki ‘sorunlu insan haklarına’ dikkat çekmesi istendi. Türkiye’nin NATO için uzun süredir önemli bir partner olduğu belirtilen mektupta, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilişkileri gerdiği öne sürüldü.

Dış İlişkiler Komitesi’nin Demokrat Başkanı Greg Meeks’in de imzasının bulunduğu mektupta, “Karşılıklı ilişkimizde stratejik sorunlar belirgin bir dikkat çekiyor. Ancak insan haklarının ihlali ve demokrasinin zayıflaması da önemli bir endişe konusu” ifadeleri kullanıldı.

S-400 VE YPG SORUNU



Reuters’ın aktardığı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Ocak’ta Türkiye ve ABD’nin farklılıklarına rağmen ortak çıkarları bulunduğunu söylediği ve Washington yönetimiyle iş birliğinin geliştirilmesinden yana olduğu belirtildi. Haberde, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alması ve ABD’nin terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu YPG’ye destek vermesi başlıca sorunlar olarak gösterildi.

‘YARGI ZAYIFLADI’



Mektupta, insan hakları ve özgürlüklerinin de sorun teşkil ettiği vurgulanırken, Erdoğan ve partisinin Türkiye’de yargıyı zayıflattığı, politik müttefiklerini askeri ve istihbaratta kritik alanlara yerleştirdiği, politikadaki rakiplerini ve gazetecileri hapse attırdığı savunuldu.

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