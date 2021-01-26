Corona virüsü aşısı üreticisinden acı itiraf: Mutasyona karşı etkisi az

Corona virüsü kabusu bitmek bir yana, mutasyona uğrayarak ve hız kazanarak artmaya devam ediyor…

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, geliştirdikleri corona virüsü aşısı ile ilgili endişe verici bir açıklama yaptı. Son dönemde Güney Afrika’dan yayılan ve birçok ülkede tespit edilen mutasyona uğramış B.1.1.7 kodlu corona virüsüne karşı aşı ile ilgili test yaptıklarını duyuran şirket yeni bir yola gitme kararı aldı.

Moderna, şu an geliştirilen Covid-19 aşısının mutasyona uğramış corona virüsüne karşı daha az etkili olduğunu resmen itiraf etti. Laboratuvar çalışmalarının ve testlerin devam ettiğini vurgulayan Moderna, aşının etki etmemesi üzerine yedek bir aşı geliştirmek için çalışmalara başlanıldığoını duyurdu.

CEO: EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRIZ

Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, aşının etkisi ile ilgili gelecek aylarda hiçbir endişesi olmamasına rağmen “en kötü senaryoya” hazırlandıklarını söyledi. Bancel, “Eğer yaz aylarında bir hamle yapmak gerekirse bunu yapacağız fakat geç kalamayız” dedi. Financial Times’a konuşan Bancel, “Biz virüsün kazanmasını istemiyoruz, insanların bu yarışı kazanmasını istiyoruz” dedi.

BioNTech/Pfizer ve AstraZeneca/Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği aşıyla rekabet eden Moderna’nın aşısı ABD’de kullanılmaya başlandı. Avrupa Birliği ülkeleri de Moderna’nın aşısından 160 milyon doz sipariş etmişti. Birleşik Krallık’ın sipariş ettiği 17 milyon doz ise bahar aylarında teslim edilecek.

Moderna, geleneksel aşı yöntemi yerine elçi-RNA (mRNA) teknolojisini kullanıyor. Bu yöntemi deneyen şirketler arasında BioNTech/Pfizer ve AstraZeneca/Oxford Üniversitesi de yer alıyor. Bu teknoloji sayesinde aşıya gerekli düzenleme ve eklemelerin hızla yapılabileceği kaydediliyor.

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