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Dini okula bağlı tesislerden corona yayıldı! Güney Kore yeni önlemlere hazırlanıyor

Güney Kore'de dini okula bağlı 6 tesiste 320 corona vakası tespit edilmesiyle günlük vaka sayısı 10 günün ardından ilk kez 500’ü geçti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:07, 27/01/2021
Haberler Dünya
Dini okula bağlı tesislerden corona yayıldı! Güney Kore yeni önlemlere hazırlanıyor

Corona virüsü salgınında düşük vaka ve ölüm sayılarının kaydedildiği Güney Kore’de, dini okula bağlı tesislerde yeni vakaların tespit edilmesi ile günlük vaka sayısı tırmanışa geçti. Başkent Seul’ün 329 kilometre güneyindeki Gwangju ve 164 kilometre güneyindeki Daejeon’da bulunan dini okula bağlı 6 tesiste 320 kişide corona vakası tespit edildi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KCDC), son 24 saat içinde tesislerdeki vakalar da dahil 559 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısının 10 günün ardından ilk kez 500'ü geçtiğini bildirdi. Son verilerle birlikte toplam vaka sayısı da 76 bin 429 oldu.

YENİ ÖNLEMLER AÇIKLANACAK

Hükümet, virüsün yayılmasını kontrol altına almak için güncel Covid-19 bilgilerini sağlık uzmanları ve sivil grupların liderleriyle paylaşacağını açıkladı. Sağlık yetkililerinin de yeni tedbirleri, 11-13 Şubat tarihleri arasındaki Çin Yeni Yılı tatili öncesinde açıklaması bekleniyor.

ÖNLEM SEVİYESİNİN ARTIRILMASI GÜNDEMDE

Seul ve civar şehirlerinde uzun zamandır, ülkenin coronayla mücadelede belirlediği 5 kademeli planda ikinci en yüksek seviye olan 2.5 seviyesi uygulanıyor. Diğer bölgelerde ise seviye 2 uygulanıyordu.

En yüksek ikinci seviye olan 2.5 seviyesindeki tedbirler kapsamında 5 veya daha fazla kişilik özel toplantılar yasaklanmış, 21.00’dan sonra restoran, kafe, bar gibi tüm mekanlar kapatılmıştı. Bugün tesislerde tespit edilen vakalarla günlük vaka sayısında yaşanan artış üzerine seviyenin arttırılması gündemde.

Son 24 saatte corona nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı bin 378’e yükseldi. İyileşen kişi sayısı ise 685 artarak 65 bin 478 oldu. (İHA)

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