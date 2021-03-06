Foreign Policy’den dikkat çeken analiz: Biden’dan Türkiye’ye sessiz muamele… Erdoğan’ın telefonu çalmadı

ABD’de sancılı geçen bir seçim sürecinin ardından zafere ulaşan Joe Biden, hileli seçim iddiaları ve Kongre baskını sonrası 20 Ocak’ta göreve başladı. Başkanlık koltuğuna oturduğu ilk günden itibaren Donald Trump’ın izlerini silmeye başlayan Biden, gerek iç politikada gerekse dış politikada selefine göre farklı bir yol izliyor.

Beyaz Saray’da ikinci ayının dolmasına kısa bir süre kalan Joe Biden, Donald Trump’ın yakın temas kurduğu Suudi Arabistan ve Türkiye’ye karşı mesafeli olmayı sürdürüyor. Uluslararası basın da Biden yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Prens Selman’la kuracağı ilişkiye ışık tutmaya devam ediyor.

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Biden ve Erdoğan ilişkini, ‘Biden Türkiye’ye sessiz muamele uyguluyor’ başlıklı bir makaleyle inceledi. Biden’ın görevdeki ilk ayını dünya liderleriyle rutin telefon görüşmeleri yaparak geçirdiğini yazan dergi, Erdoğan’ın telefonunun hiç çalmadığını aktardı.

‘TAVRI DAHA DA SERTLEŞECEK’



Robbie Gramer, Katie Livingstone ve Jack Detsch tarafından kaleme alınan makalede, bu durumun tesadüfi olmaktan oldukça uzak olduğu belirtildi. NATO müttefiki iki ülkenin son yıllarda Suriye ve S-400 meseleleri nedeniyle görüş ayrılıkları bulunduğu vurgulanırken, “Eğer Ankara eylemlerini hızlıca değiştirmezse, bu soğukluk devam edecek ve ABD’nin Türkiye’ye tavrı daha da sertleşecek. ABD Başkanı’nın sessiz mesajı bunu gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.

Yazıda Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nin Demokrat üyesi Abigail Spanberger’in görüşlerine de yer verildi. Spanberger, “İlişkilerimiz oldukça zorlayıcı. Biz daha önce Türkiye’ye güvenebildiğimiz bir pozisyonda değiliz. Ya da diğer NATO müttefiklerine duyduğumuz kadar güven duyamıyoruz” diye konuştu.

‘BİR NOKTADA GÖRÜŞECEKTİR’



Erdoğan ve Biden’ın henüz bir görüşme gerçekleştirmemiş olması Beyaz Saray’daki basın toplantılarının da konusu oluyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün düzenlenen basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden'ın neden hala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirmediğine ilişkin soruya cevap verdi.

Biden'ın görüşmesi gereken birçok dünya lideri olduğunu vurgulayan Psaki, “Biden, bir noktada Erdoğan ile de görüşecektir” dedi.

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