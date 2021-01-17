Kıbrıs’ta ikinci kapanma kararı alındı

KKTC Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi artan yerel vakalar nedeniyle ikinci kez kapanma kararı aldı. Komite akşam saatlerinde yeniden toplanarak ani bir karar ile 18-31 Ocak tarihleri arasında uygulanacak kapanma kararı aldığını duyurdu.

KKTC Bakanlar Kurulu bugün yaptığı toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunan Başbakan Hamza Ersan Saner'in “Kapanma yok” açıklamasının ardından Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Kapanma kararı aldığını gece saatlerinde basına duyurdu.

KAFE VE RESTORANLAR KAPATILDI

KKTC Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu bu akşam yaptığı toplantıda sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere tüm etkinlikler iptal edilirken, toplantılar, kafe, restoran, eğlence yerlerinin kapatılmasına karar verildi.

Özel sektörde; eczane, benzin istasyonu, fırın ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler, sarı basın kartı sahipleri haricinde aşağıda eğlence yerleri, sinema, barlar, cafeler, kıraathane/kahvehane, piknik alanları ve toplu yapılacak etkinlikler, spor salonları, stadyumlar, düğün salonları, doğum günü, toplu ibadetler, mevlit, gece kulüpleri, kumarhaneler gibi pek çok iş yerleri ve faaliyetlerin 18 Ocak 2021 tarihinden başlayarak 31 Ocak 2021 tarih saat 23:59'a kadar kapalı olacak.

ÖZEL İZİNLE ÇIKILACAK

Tüm spor antrenman ve müsabakalarının 31 Ocak 2021 tarihine kadar durdurulmasına karar verildi. Zaruri nedenler ile sokağa çıkmak isteyen kişilere Polis ve Kaymakamlığın özel izin alma zorunluluğu getirildi.

Kuzey Kıbrıs'ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs'ta rutin tedavi gören/tedavileri başlanmış hastaların mağduriyet yaşamaması ve tedavilerinin tamamlanabilmesi amacıyla Güney Kıbrıs’a günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görüldü. Sağlık amacıyla geçiş yapacak olan hasta ve refakatçisinin (gereği halinde) girişte son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekecek. Ayrıca tedavi sonrasında KKTC'ye dönen hasta ve refakatçiler ülkeye girişlerinin yedinci ve on dördüncü günlerinde yeniden PCR testlerini yaparak sonuçlarını Bakanlığımıza iletilmesi gerekecek.

Kuzey'de ikamet edip Güney Kıbrıs'ta çalışan kişilerin geçişlerinin 31 Ocak 2021 saat:23:59'a kadar karantinaya tabii olmasına karar verildi. Güney'de ikamet edip Kuzey Kıbrıs'ta çalışan kişilerin geçişlerinin 31 Ocak 2021 saat23:59'a kadar karantinaya tabii olmasına karar verildi.

Kuzey'de ikamet edip Güney Kıbrıs'ta eğitim gören öğrenci ve velilerinin geçişlerinin 31 Ocak 2021 saat 23:59'a kadar karantinaya tabii olması uygun görüldü.

Güney'de ikamet edip Kuzey Kıbrıs'ta eğitim gören öğrenci ve velilerinin geçişlerinin 31 Ocak 2021 saat 23:59'a kadar karantinaya tabii olması uygun görüldü.

YARIYIL TATİLİ UZADI

KKTC'deki tüm ilk ve orta eğitim okullarında yarıyıl tatilinin 31 Ocak 2021 saat 23:59'a kadar uzatılırken, dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetlerinin, yüksek eğitim veren kurumlarında yüz yüze eğitim hizmetlerinin 31 Ocak 2020 saat 23:59'a kadar durduruldu.

Alınan kararlar pandemi durumuna bakılarak 23 Ocak'ta yeniden değerlendirilecek.